Политика
КоммерсантъДегтярев пока не намерен общаться с протестующими
Новый врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не намерен выходить к участникам проходящих в столице региона несанкционированных акций. Об этом он сказал журналистам в четверг, 23 июля, после посещения краевой больницы.
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Я выхожу к людям постоянно, но общаюсь с людьми в корректных форматах.
— Михаил Дегтярев, российский политикМоя Москва.онлайн 05:17
с чего всё началось
"Вообще тут есть, чем заняться на самом деле руководителю, чем выходить и общаться с теми, кто кричат под окнами", - сказал Дегтярев журналистам после визита в краевую больницу.Интерфакс04:12
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