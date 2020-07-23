"Вообще тут есть, чем заняться на самом деле руководителю, чем выходить и общаться с теми, кто кричат под окнами", - сказал Дегтярев журналистам после визита в краевую больницу.

с чего всё началось

Я выхожу к людям постоянно, но общаюсь с людьми в корректных форматах.

Новый врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не намерен выходить к участникам проходящих в столице региона несанкционированных акций. Об этом он сказал журналистам в четверг, 23 июля, после посещения краевой больницы.

Дегтярев пока не намерен общаться с протестующими

Общество Госдума приняла закон о кальянах и вейпах Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение. 561

Армия и оружие Госиспытания пистолета-пулемета Калашникова успешно завершены Межведомственная комиссия признала оружие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему название «9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20». 166

Происшествия Захвативший полицейского в Полтаве террорист оказался участником «АТО» Злоумышленник, который взял в заложники полицейского, а затем обменял его на начальника уголовного розыска области, оказался ранее судимым за хранение и сбыт наркотиков боевиком так называемой "АТО". 5

Происшествия Михаил Захаров просил политическое убежище в Германии Как выяснилось, Михаил Захаров подал документы на получение политического убежища в Германии. Сам Захаров находится в международном розыске.

Политика Зеленский отправился в Донбасс с президентом Швейцарии Президенты Украины и Швейцарской Конфедерации Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга отправились с рабочим визитом в подконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей. 19

Политика Матвиенко выступила против переноса единого дня голосования с сентября Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что она против переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, но допускает дискуссию по этому вопросу. 3

Общество Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели Центр имени Гамалеи начал работу над вакциной от коронавируса в феврале, а ее создание заняло две недели, рассказал в интервью «Медузе» замдиректора по научной работе центра Денис Логунов. 727

Футбол Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 10:13 — REGNUM Нападающие «Зенита» Сердар Азмун и Артём Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу сезона 2019/20. 2

Происшествия Фигурант дела о хищениях на стройке в резиденции Путина получил 8 лет Мосгорсуд приговорил к восьми годам колонии и штрафу в 1,5 млн руб. бывшего заместителя гендиректора ФГУП «Атэкс» ФСО России Станислава Кюнера, которому вменялись хищения на строительстве в резиденции главы государства «Ново-Огарево». 69

Экономика Песков: Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность хеджирования нефтегазовых доходов страны для их защиты от падения сырьевых цен. 50

Наука В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана Обычно при заметном выделении метана в придонной области бактерии начинали его активно утилизировать, не позволяя газу подняться к поверхности, но в шлаковых конусах пролива Мак-Мердо этого не происходит: хотя первые сообщения о накапливающемся у дна метане появились еще девять лет назад, активность метанотрофных микроорганизмов на локации менялась очень медленно.

Происшествия СБУ задержала бывшего сотрудника, причастного к убийству Захарченко Киев, 23 июля 2020, 00:13 — REGNUM Служба безопасности Украины задержала своего бывшего сотрудника Андрея Байдалу, который, по данным МВД ДНР, причастен к убийстве главы республики Александра Захарченко. 464

Космос «Роскосмос» разработает водородный двигатель для ракеты «Ангара-А5В» Как сообщили в "Роскосмосе", водородный двигатель позволит разработать ракету повышенной грузоподъемности, а в перспективе – ракету с многоразовыми ступенями. 17

Интернет Apple ответила на претензии из-за высоких комиссий в App Store Разработчики годами обвиняли Apple в ограничении конкуренции из-за взимания комиссии 30%, а также из-за того, что компания требует проведения оплаты через встроенную в магазин систему, указывает канал. 1

Общество В России предложили запретить оформлять кредиты в приложениях банков Глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов уже направил председателю Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной предложение о запрете оформления кредитов посредством мобильных приложений банков. 75

Политика Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из страны Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников решительно реагировать на деструктив в СМИ и не исключил возможности выдворения иностранных журналистов из страны, не дожидаясь конца электоральной кампании. 31

Общество Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей. 340