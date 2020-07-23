Политика

КоммерсантъКоммерсантъДегтярев пока не намерен общаться с протестующими

Новый врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не намерен выходить к участникам проходящих в столице региона несанкционированных акций. Об этом он сказал журналистам в четверг, 23 июля, после посещения краевой больницы.
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Михаил Дегтярев
Я выхожу к людям постоянно, но общаюсь с людьми в корректных форматах.
— Михаил Дегтярев, российский политикМоя Москва.онлайн 05:17
с чего всё началось

Дегтярев отказался общаться с «кричащими под окнами»

"Вообще тут есть, чем заняться на самом деле руководителю, чем выходить и общаться с теми, кто кричат под окнами", - сказал Дегтярев журналистам после визита в краевую больницу.
Интерфакс04:12

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Кремль: Дегтярев не может общаться с протестующими из-за срочных дел

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«Это неуважение, ни ко мне, ни к президенту». Дегтярев решил не общаться с митингующими в Хабаровске, которые «кричат под окнами»

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Михаил Дегтярёв отказался общаться с митингующими в Хабаровске

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Дегтярев отказался общаться с митингующими

Московский Комсомолец04:24

Дегтярев отказался общаться с «кричащими под окнами»

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Дегтярев отказался общаться с митингующими

РИА Новости05:38

И.о. губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не намерен общаться с митингующими

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