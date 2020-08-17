Дегтярев отправил в отставку главу минздрава Хабаровского края
Смотрите также
Путин рассказал Лукашенко о своем видении ситуации в Белоруссии
NI рассказал о российском фокусе со старыми бомбардировщиками
Мэр турецкой Антальи заразился коронавирусом
В Минске начались задержания участников многотысячной акции протеста
Севшее на мель у берегов Маврикия судно Wakashio раскололось надвое
Тихановская заявила о готовности быть национальным лидером Белоруссии
Белорусские силовики пожаловались на полученные на протестах травмы
Центр «Вектор» начал второй этап испытания вакцины от коронавируса
В США опасаются поставок C-400 в Иран после снятия эмбарго
Родителям первоклассников предложили дать выходной 1 сентября
В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре
Лукашенко на коленях поблагодарил митингующих в Минске
Ефремову диагностировали инсульт
Хлопковая одежда защитит кожу от контакта с коронавирусом
Тихановская заявила о готовности быть национальным лидером Белоруссии
Центр «Вектор» начал второй этап испытания вакцины от коронавируса
Дегтярев отправил в отставку главу минздрава Хабаровского края
Специалисты рассматривают новую версию появления коронавируса
Родителям первоклассников предложили дать выходной 1 сентября
Глава Башкирии приостановил разработку на горе Куштау
Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина
Кабмин предложит продление выплат борющимся с коронавирусом медикам
Германия обратится в ООН из-за угроз США «Северному потоку-2»
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального минздрава Александра Витько. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 17 августа на сайте правительства края.В источнике
С чего всё началось
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку регионального министра здравоохранения Александра Витько, сообщается
на сайте правительства края.
Подробнее о событии
Дегтярев освободил от должности министра здравоохранения Хабаровского края
Московский Комсомолец01:04