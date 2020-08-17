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Дегтярев отправил в отставку главу минздрава Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального минздрава Александра Витько. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 17 августа на сайте правительства края.В источнике
С чего всё началось
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку регионального министра здравоохранения Александра Витько, сообщается
 на сайте правительства края.
РБК00:30
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Губерния

Министра здравоохранения Хабаровского края Александра Витько отправили в отставку

Губерния01:26
Хабаровские вести

Дегтярев отправил в отставку министра здравоохранения Александра Витько

Хабаровские вести23:49
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AmurMedia.ru00:56
РБК

Дегтярев уволил главу Минздрава Хабаровского края

РБК00:30
ТАСС

Дегтярев отправил в отставку министра здравоохранения Хабаровского края

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Дегтярев освободил от должности министра здравоохранения Хабаровского края

Московский Комсомолец01:04
РИА Новости

Дегтярев заявил, что на квартиру в Хабаровске ему придется брать ипотеку

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NI рассказал о российском фокусе со старыми бомбардировщиками

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Военное дело15 августа в 10:57
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Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

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Невские Новостивчера в 03:59
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ИА Красная Весна01:43
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В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов прокомментировал акцию украинских активистов, запустивших в сторону полуострова большой украинский флаг на воздушных шарах.
РИА Новостивчера в 04:21
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Хлопковая одежда защитит кожу от контакта с коронавирусом

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Известия18:15
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