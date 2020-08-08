Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам летать бизнес-классом

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев опроверг сообщения о том, что он отменил запрет на перелеты чиновников бизнес-классом во время командировок.В источнике
С чего всё началось
Кроме того, Дегтярев опубликовал в Instagram
 видео, в котором заявил, что хабаровские чиновники чаще должны ездить в Москву, чтобы отстаивать интересы региона, и предложил жителям края высказаться о том, "сколько миллиардов рублей должен привлечь министр", чтобы ему компенсировали перелеты бизнес-классом.
РИА Новости02:28
Подробнее о событии
Говорит Москва

Дегтярёв опроверг новость о якобы разрешённых им полётах в бизнес-классе

Говорит Москва03:12
Эхо Москвы

Исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края отрицает, что разрешил чиновникам снова летать бизнес-классом

Эхо Москвы03:03
Znak.com

Дегтярев заявил, что не собирается разрешать чиновникам летать бизнес-классом

Znak.com22:40
РИА Новости

В Хабаровске проект о полетах бизнес-классом назвали аппаратной диверсией

РИА Новости02:28
ТАСС

Дегтярев заявил, что не разрешал хабаровским чиновникам летать бизнес-классом

ТАСС23:48
РБК

Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

РБК02:36
Коммерсантъ

Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам летать бизнес-классом

Коммерсантъ20:59

МиГ-29 уничтожил в Ливии произведенные в США ЗРК MIM-23

Ряд средств массовой информации, ссылаясь заявление польского издание Defence24, сообщает, что истребители МиГ-29 российского производства в конце июля уничтожили разработанные Соединенными Штатами зенитные ракетные комплексы средней дальности MIM-23 Hawk, которые были расположены под городом Сирт в Ливии.
Военное деловчера в 04:54
45