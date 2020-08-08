Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам летать бизнес-классом
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев опроверг сообщения о том, что он отменил запрет на перелеты чиновников бизнес-классом во время командировок.В источнике
С чего всё началось
Кроме того, Дегтярев опубликовал в Instagram
видео, в котором заявил, что хабаровские чиновники чаще должны ездить в Москву, чтобы отстаивать интересы региона, и предложил жителям края высказаться о том, "сколько миллиардов рублей должен привлечь министр", чтобы ему компенсировали перелеты бизнес-классом.
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