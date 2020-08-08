Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам летать бизнес-классом

Врио губернатора Михаил Дегтярев опроверг сообщения о том, что он отменил запрет на перелеты чиновников бизнес-классом во время командировок. В пресс-службе правительства заявили, что внесенный проект постановления, где содержится пункт с разрешением на такие рейсы, не был ни с кем согласован.В источнике
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Михаил Дегтярев назвал фейком информацию об отмене запрета для чиновников летать в командировки бизнес-классом

Эхо Москвы22:07
Медиазона

Дегтярев решил отменить введенный Фургалом запрет чиновникам летать бизнес‑классом за бюджетные деньги

Медиазонавчера в 06:08
РБК

Дегтярев опроверг планы отменить запрет Фургала на полеты в бизнес-классе

РБК21:41
Коммерсантъ

Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам летать бизнес-классом

Коммерсантъ20:59
Дождь

«Вы сказали, что я террорист». Водитель «фургаломобиля» отвечает Соловьеву

Дождьвчера в 14:01
ТАСС

Дегтярев предложил вернуть перелеты бизнес-классом для чиновников в Хабаровском крае

ТАССвчера в 10:57
Znak.com

Дегтярев заявил, что не собирается разрешать чиновникам летать бизнес-классом

Znak.com22:40

Пригожин объяснил отказ российских артистов выступать в Белоруссии

Продюсер Иосиф Пригожин предположил, что российские артисты отказались выступать на концертах в Белоруссии накануне президентских выборов, поскольку не хотят участвовать в «предвыборной кампании ни одного из кандидатов».
Lenta.ru19:07
28

В Ингушетии ликвидировали двух боевиков и одного задержали

«Преступники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, и в ходе короткой перестрелки двое бандитов были нейтрализованы, один задержан»,— сообщили в НАК (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъвчера в 00:14
139

В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБКвчера в 06:20
88

Ученые обнаружили внеземную причину многообразия жизни на Земле

Причина многообразия жизни на Земле — изменения в морской среде из-за резко увеличившегося в четыре раза содержания фосфора около 800 млн лет назад, рассказал профессор Осаки Кэнтаро Тэрада.
Экономика сегодня20:13
6

Тарифы за услуги ЖКХ для россиян вырастут на 4% во втором полугодии

Во втором полугодии 2020 года тарифы за коммунальные услуги для граждан в среднем по России вырастут не более чем на 4%. Об этом заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, передает информагентство ПРАЙМ.
РБКвчера в 05:27
48