Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам летать бизнес-классом

Врио губернатора Михаил Дегтярев опроверг сообщения о том, что он отменил запрет на перелеты чиновников бизнес-классом во время командировок. В пресс-службе правительства заявили, что внесенный проект постановления, где содержится пункт с разрешением на такие рейсы, не был ни с кем согласован.