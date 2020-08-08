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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам летать бизнес-классом

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев опроверг сообщения о том, что он отменил запрет на перелеты чиновников бизнес-классом во время командировок.В источнике
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ТАСС

Дегтярев заявил, что не разрешал хабаровским чиновникам летать бизнес-классом

ТАСС23:48
Коммерсантъ

Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам летать бизнес-классом

Коммерсантъ20:59
Эхо Москвы

Михаил Дегтярев назвал фейком информацию об отмене запрета для чиновников летать в командировки бизнес-классом

Эхо Москвы22:07
Znak.com

Дегтярев заявил, что не собирается разрешать чиновникам летать бизнес-классом

Znak.com22:40
РБК

Дегтярев опроверг планы отменить запрет Фургала на полеты в бизнес-классе

РБК21:41
VSE42.RU

Дегтярев опроверг информацию о разрешении хабаровским чиновникам летать бизнес-классом

VSE42.RU23:21
Дождь

«Вы сказали, что я террорист». Водитель «фургаломобиля» отвечает Соловьеву

Дождьвчера в 14:01

В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2
РБКвчера в 06:20
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Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ruвчера в 04:32
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В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ruвчера в 05:14
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Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.
Lenta.ruвчера в 13:23
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20 лет назад взрыв на Пушкинской площади в Москве потряс всю Россию. Террористов так и не нашли

Ровно 20 лет назад, 8 августа 2000 года, в переходе метро под Пушкинской площадью, в полутора километрах от Кремля, прогремел взрыв, в результате которого 13 человек погибли и более 100 пострадали.
Lenta.ru17:01
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