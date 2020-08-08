Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам летать бизнес-классом
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев опроверг сообщения о том, что он отменил запрет на перелеты чиновников бизнес-классом во время командировок.В источнике
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