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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам летать бизнес-классом

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев опроверг сообщения о том, что он отменил запрет на перелеты чиновников бизнес-классом во время командировок.В источнике
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ТАСС

Дегтярев заявил, что не разрешал хабаровским чиновникам летать бизнес-классом

ТАСС23:48
VSE42.RU

Дегтярев опроверг информацию о разрешении хабаровским чиновникам летать бизнес-классом

VSE42.RU23:21
Дождь

«Вы сказали, что я террорист». Водитель «фургаломобиля» отвечает Соловьеву

Дождьвчера в 14:01
Znak.com

Дегтярев заявил, что не собирается разрешать чиновникам летать бизнес-классом

Znak.com22:40
РБК

Дегтярев опроверг планы отменить запрет Фургала на полеты в бизнес-классе

РБК21:41
Коммерсантъ

Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам летать бизнес-классом

Коммерсантъ20:59
Эхо Москвы

Михаил Дегтярев назвал фейком информацию об отмене запрета для чиновников летать в командировки бизнес-классом

Эхо Москвы22:07

Названы противопоказания к вакцине против коронавируса

Москва, 7 августа 2020, 21:59 — REGNUM Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. ГамалеиАнатолий Альтштейн назвал ситуации при которых человеку стоит отказаться от прививки против коронавируса.
REGNUMвчера в 14:59
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Пригожин объяснил отказ российских артистов выступать в Белоруссии

Продюсер Иосиф Пригожин предположил, что российские артисты отказались выступать на концертах в Белоруссии накануне президентских выборов, поскольку не хотят участвовать в «предвыборной кампании ни одного из кандидатов».
Lenta.ru19:07
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