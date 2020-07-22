с чего всё началось

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это. На своей странице в Instagram он выложил видеозапись, в которой гуляет по Хабаровску. В ролике он говорит, что десять дней без руководителя - это крайний срок для региона.

Шоу-бизнес Муцениеце вышла в свет после расставания с Прилучным Актриса Агата Муцениеце впервые вышла в свет после развода с Павлом Прилучным и поразила публику своей красотой. 36

Политика Мишустин прибыл в Госдуму для отчёта о работе правительства Премьер России Михаил Мишустин прибыл в Государственную думу. Там сегодня состоится его первый отчёт в должности главы кабинета министров.

Культура Умер актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин В возрасте 34 лет скончался российский актер Андрей Сиротин, наиболее известный по роли в сериале "Достоевский". 29

Футбол Федотов считает, что Кашшаи «пернул мозгом в лужу» Российский арбитр Игорь Федотов жестко раскритиковал главу судейского департамента РФС Виктора Кашшаи, который рассказал о спорных моментах матча Кубка РФ между "Зенитом" и "Спартаком", отмечает "Чемпионат". 2

Происшествия СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году. 1,3K

Экономика Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. 4

Шоу-бизнес Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев станет ведущим ТНТ С недавних пор стало известно, что он перешел на телеканал ТНТ, где ему предложили вести новое семейное шоу «Ты как я». Новый проект стартует осенью. 61

Политика В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией Кандидатами на пост главы государства ЦИК страны зарегистрировал пять человек: Александра Лукашенко, Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Светлану Тихановскую и Сергея Череченя. 75

Музыка Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы. 159

Авто Skoda представит конкурента Nissan Ariya 1 сентября Габариты Skoda Enyaq iV сопоставимы с размерами электрического кроссовера Nissan Ariya: длина модели Skoda составляет 4648 мм, ширина - 1877 мм, высота - 1618 мм, размер колёсной базы - 2765 мм. 4

Общество В Москве за нарушение самоизоляции выписано около 94 тысяч штрафов В Москве с начала эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 за нарушение режима самоизоляции было выписано около 94 тыс. штрафов на 51 тыс. нарушителей.

Общество Врач рассказала о признаках опасных родинок Тревожными признаками, при которых нужно идти к врачу, Донецкая назвала неровные края родинки, неоднородную окраску и быстрый рост, а также кровоточивость и зуд.

Футбол «Крылья Советов» останутся в РПЛ, «Химки» выступят в ФНЛ Напомним, что «Химки» заняли второе место в прошлом сезоне ФНЛ, завершившемся досрочно из-за пандемии коронавируса и заработал право выступить в РПЛ, но клуб испытывает серьёзные финансовые проблемы.