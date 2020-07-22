Политика
Газета.RuДегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это. На своей странице в Instagram он выложил видеозапись, в которой гуляет по Хабаровску. В ролике он говорит, что десять дней без руководителя - это крайний срок для региона.
Читать в источнике
Оценить1,8K
с чего всё началось
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края, депутат от ЛДПР Михаил Дегтерев заявил, что не уедет в Москву, как того требуют митингующие, выступая в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала.РБКвчера в 23:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
Армия и оружие
Описан парализующий РФ удар США
Военное дело 03:44
Авто
Kia показала на видео новый серийный кроссовер Sonet
Компания Kia опубликовала тизерный видеоролик, на котором показана серийная версия кроссовера под название Sonet.
AutoNews вчера в 07:08
Общество
Петербург попал в пятерку регионов с самым низким уровнем алкоголизма
Петербург попал в пятерку регионов с самым низким уровнем алкоголизма в 2019 году.
Невские Новости 02:11
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с мужчиной, взявшим людей в заложники в Луцке.
RT на русском 02:42
Путешествия
Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов
Lenta.ru вчера в 07:29
Армия и оружие
В России начались лётные испытания нового вертолёта для спецназа
Гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский сообщил о начале испытаний вертолёта Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
RT на русском 02:02
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Шоу-бизнес
Муцениеце вышла в свет после расставания с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце впервые вышла в свет после развода с Павлом Прилучным и поразила публику своей красотой.
Культуромания вчера в 14:23
Общество
В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
REGNUM 04:11
Футбол
Юрген Клопп: «Сегодня закончится 30-летнее ожидание. Это наш момент, и мы заслужили его»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался перед матчем АПЛ с «Челси», после которого клуб получит чемпионский кубок.
Sports.ru 03:54
Политика
Мишустин прибыл в Госдуму для отчёта о работе правительства
Премьер России Михаил Мишустин прибыл в Государственную думу. Там сегодня состоится его первый отчёт в должности главы кабинета министров.
Life.ru 02:57
Культура
Умер актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин
В возрасте 34 лет скончался российский актер Андрей Сиротин, наиболее известный по роли в сериале "Достоевский".
Газета.Ru 01:22
Происшествия
Оторвавших голову у фигуры Дзюбы в Подольске оштрафовали на 500 рублей
Четырех парней, похитивших голову алюминиевой фигуры нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы в Подольске, привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство, сообщает Telegram-канал Mash.
Спорт-Экспресс 02:51
Футбол
Федотов считает, что Кашшаи «пернул мозгом в лужу»
Российский арбитр Игорь Федотов жестко раскритиковал главу судейского департамента РФС Виктора Кашшаи, который рассказал о спорных моментах матча Кубка РФ между "Зенитом" и "Спартаком", отмечает "Чемпионат".
ProstoProSport вчера в 23:27
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 20 июля в 11:59
Экономика
Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ
Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Интерфакс 04:02
Общество
Ученые раскрыли тайну «кричащей мумии» в Египте
Известия 00:14
Шоу-бизнес
Александр Буйнов прооперирован после приступа
Газета.Ru 03:27
Общество
Бесплатная онлайн-игра Star Wars: The Old Republic вышла в Steam
Игра Star Wars: The Old Republic была разработана компанией BioWare и выпущена в 2011 году.
Известия вчера в 20:25
Шоу-бизнес
Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев станет ведущим ТНТ
С недавних пор стало известно, что он перешел на телеканал ТНТ, где ему предложили вести новое семейное шоу «Ты как я». Новый проект стартует осенью.
Shraibikus News 01:16
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru 20 июля в 09:07
Политика
В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией
Кандидатами на пост главы государства ЦИК страны зарегистрировал пять человек: Александра Лукашенко, Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Светлану Тихановскую и Сергея Череченя.
Новые Известия 04:04
Музыка
Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения
Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы.
RT на русском вчера в 08:56
Авто
Skoda представит конкурента Nissan Ariya 1 сентября
Габариты Skoda Enyaq iV сопоставимы с размерами электрического кроссовера Nissan Ariya: длина модели Skoda составляет 4648 мм, ширина - 1877 мм, высота - 1618 мм, размер колёсной базы - 2765 мм.
Российская газета 03:09
Общество
В Москве за нарушение самоизоляции выписано около 94 тысяч штрафов
В Москве с начала эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 за нарушение режима самоизоляции было выписано около 94 тыс. штрафов на 51 тыс. нарушителей.
RT на русском 04:03
Общество
Врач рассказала о признаках опасных родинок
Тревожными признаками, при которых нужно идти к врачу, Донецкая назвала неровные края родинки, неоднородную окраску и быстрый рост, а также кровоточивость и зуд.
Известия 03:00
Футбол
«Крылья Советов» останутся в РПЛ, «Химки» выступят в ФНЛ
Напомним, что «Химки» заняли второе место в прошлом сезоне ФНЛ, завершившемся досрочно из-за пандемии коронавируса и заработал право выступить в РПЛ, но клуб испытывает серьёзные финансовые проблемы.
Евро-футбол.ру 20 июля в 12:47
Общество
Суд огласит приговор историку Дмитриеву, обвиняемому в педофилии
Сегодня, 22 июля, в Петрозаводске будет поставлена точка в деле историка Юрия Дмитриева, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.
Pravda.Ru 00:50