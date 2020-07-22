с чего всё началось

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это. На своей странице в Instagram он выложил видеозапись, в которой гуляет по Хабаровску. В ролике он говорит, что десять дней без руководителя - это крайний срок для региона.

Происшествия Захватившему заложников в Луцке предъявили обвинения Обвинения в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия были предъявлены мужчине, захватившему автобус в Луцке. 46

Происшествия Котенок дважды украл деньги из пивной и попал на видео Первый раз животное выронило украденные купюры на пути к выходу из бара. Работник пивной заметил это и вернул деньги в кассу. 6

Происшествия Российский бодибилдер задержан по делу о связях с несовершеннолетней Бодибилдер, актер и фитнес-тренер Александр Крупнов задержан в Москве по подозрению в связях с несовершеннолетней, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. 6

Экономика Зюганов отказался называть Силуанова «товарищем» Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал бюджетную политику РФ и министра финансов Антона Силуанова, которого, по его словам, "пока не тянет", чтобы называться "товарищем".

Хоккей Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.

Происшествия В Котласе мальчиков в детсаду насильно переодевали в платья В Котласе (Архангельская область) родители обратились в прокуратуру и местный комитет по образованию из-за неприемлемых действий сотрудников одного из детских садов. 1

Политика Жириновский заявил, что Фургал до ареста хотел подать в отставку Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в Госдуме, что незадолго до своего ареста Сергей Фургал собирался подать в отставку с поста главы Хабаровского края. 345

Путешествия Ростуризм начал разработку системы кешбэка за туры по России Ростуризм совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) начал разработку системы возвращения части средств за приобретенный тур по России на банковскую карту «Мир». 7

Общество Германия станет сильнее после пандемии После пандемии, как заявил финансист Ручир Шарма, Германия продемонстрирует внушительный экономический рост. 94

Происшествия В центре Москвы нашли тело убитой девушки По данным следствия, тело девушки 1993 года рождения с множественными телесными повреждениями в области головы и тела было найдено вечером во вторник в квартире жилого дома в Колпачном переулке. 125

Происшествия СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году. 1,3K

Энергетика Роснефть ограничит добычу нефти на Сахалине "Роснефть" временно ограничивает добычу нефти на участках "РН-Сахалинморнефтегаз" из-за необходимости соблюдения сделки ОПЕК+, сотрудники будут привлечены к другим работам, говорится в сообщении компании. 4

Экономика Владелец «Северстали» Мордашов борется с китайцами за золотоносные месторождения в Африке Главное, что есть у компании – это месторождение Namdini, которое находится в центре золотоносного региона в Гане и возле границы с Буркина-Фасо (где Nordgold Мордашова уже ведет добычу).

Политика Мишустин и Жириновский обсудили защиту от коронавируса Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину увольнять тех, кто во время распространения коронавируса не носит защитную маску, и обратил внимание на то, что глава кабмина также ею не пользуется.

Финансы Аналитики ожидают 24 июля снижения ключевой ставки ЦБ РФ Москва, 22 июля 2020, 09:57 — REGNUM Очередное снижение ключевой ставки Банка России произойдёт с большой вероятностью 24 июля, в ходе заседания совета директоров. 153

Шоу-бизнес 52-летняя Алика Смехова показала фигуру в купальнике Популярная 52-летняя актриса Алика Смехова, лишенная в этом году возможности отправиться за границу, отдыхает на черноморском курорте.

Здоровье Число случаев пневмонии в Алма-Ате сократилось вдвое Алма-Ата, Казахстан, 22 июля 2020, 13:56 — REGNUM Количество госпитализацией пациентов с коронавирусом в Алма-Ате сократилось за последний месяц вдвое, до 133 человек в сутки.

Общество В Петербурге начался снос первой хрущевки по программе реновации Реновация в Петербурге проводится с 2008 года, программа была рассчитана на 10 лет, но исполнена она всего на несколько процентов. 53