Политика
Газета.RuДегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это. На своей странице в Instagram он выложил видеозапись, в которой гуляет по Хабаровску. В ролике он говорит, что десять дней без руководителя - это крайний срок для региона.
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с чего всё началось
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края, депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев заявил, что не уедет в Москву, как того требуют митингующие, выступая в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала.РБКвчера в 23:07
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