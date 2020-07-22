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Газета.Ru
Газета.Ru

Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это. На своей странице в Instagram он выложил видеозапись, в которой гуляет по Хабаровску. В ролике он говорит, что десять дней без руководителя - это крайний срок для региона.В источнике
С чего всё началось
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края, депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев заявил
, что не уедет в Москву, как того требуют митингующие, выступая в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала.
РБК00:53
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Новый руководитель Хабаровского края Михаил Дегтярев не планирует покидать пост, несмотря на акции протеста в регионе

Эхо Москвы05:34
ТАСС

Дегтярев заявил, что не покинет пост врио главы Хабаровского края из-за акций протеста

ТАСС03:20
РИА Новости

Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края

РИА Новости00:40
Хабаров.today

Врио Хабаровского края Дегтярев: люди здесь культурные, улыбаются, могут и на хер послать

Хабаров.today01:21
Говорит Москва

Михаил Дегтярёв на призывы покинуть Хабаровский край ответил: «Не уйду»

Говорит Москва00:58
РБК

Новый глава Хабаровского края фразой «не уйду» ответил на призывы уехать

РБК00:53
Коммерсантъ

Дегтярев ответил на призывы уйти в отставку: не уйду, надо работать

Коммерсантъ02:17

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ10:31
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Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК07:36
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NYT: штаб Трампа использовал для агитации фото протестов в Киеве

Избирательный штаб президента США Дональда Трампа позаимствовал снимок протестов в Киеве в 2014 году для иллюстрации "хаоса и насилия", которыми сопровождаются нынешние демонстрации в американских городах после смерти темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС14:26

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Аткарский уездЪвчера в 03:25
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Греция привела армию в повышенную готовность из-за действий Турции

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Evo-rus.com10:35
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Госдума приняла закон о цифровых активах и криптовалюте

В рамках закона под цифровыми финансовыми активами понимаются цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного АО и право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг.
Коммерсантъ09:42
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