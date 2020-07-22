с чего всё началось

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это. На своей странице в Instagram он выложил видеозапись, в которой гуляет по Хабаровску. В ролике он говорит, что десять дней без руководителя - это крайний срок для региона.

Общество Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости. 1

Общество Суд оштрафовал Анастасию Волочкову за нарушение карантина в Дивеево Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу. 11

Общество Следователи предъявили обвинение Навальному по делу о клевете Оппозиционеру и политику Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. 238

Общество Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова. 155

Политика Американский сенатор раскритиковала действия Трампа во время пандемии Действия президента США Дональда Трампа во время пандемии коронавируса были раскритикованы сенатором от Демократической партии США Элизабет Уоррен. 28

Музыка Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы. 185

Общество Собянин уволил главу департамента образования Исаака Калину Глава столичного департамента образования и науки Исаак Калина освобожден от должности, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. 11

Авто Компания Haval обновила кроссоверы F7 и F7x Стоит отметить, что на российском рынке Haval F7 и Haval F7x доступны с двумя бензиновыми турбодвигателями объёмом 1,5 и 2,0 литра производительностью 150 и 190 л.с. Моторы функционируют вместе с 7-диапазонным преселективным «роботом», системой переднего и полного привода.

Шоу-бизнес Нюша в бикини показала огромную татуировку на животе Популярная российская певица Нюша показала поклонникам огромную татуировку на животе.

Происшествия Минздрав Татарстана уточнил число пострадавших в ДТП с маршруткой Восемь человек, по уточнённым данным, пострадали в столкновении пассажирского микроавтобуса "Газель" и легкового автомобиля в Набережных Челнах в среду вечером, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана.

Игры Разработчики Crysis Remastered показали графику версии игры для Switch Вашингтон, 20 июля 2020, 23:11 — REGNUM Разработчики игры Crysis Remastered выложили в сеть видео, которое демонстрирует графику версии игры для портативной консоли Nintendo Switch. 10

Общество Госдума приняла закон о кальянах и вейпах Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение. 186

Происшествия В центре Москвы в квартире нашли тело девушки В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы. 178