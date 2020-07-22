Политика

РИА НовостиРИА НовостиДегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на требования митингующих, и пообещал выйти к людям. В первое утро в новой должности он прогулялся по Хабаровску, а видео прогулки выложил на своей странице в Instagram.
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с чего всё началось
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края, депутат от ЛДПР Михаил Дегтерев заявил
, что не уедет в Москву, как того требуют митингующие, выступая в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала.
РБКвчера в 23:07

Подробнее о событии

Дегтярев ответил хабаровчанам фразой «Не уйду»

Lenta.ru01:38

Михаил Дегтярёв на призывы покинуть Хабаровский край ответил: «Не уйду»

Говорит Москва00:58

«Дегтярёв, уходи!» — не уйду, ответил врио губернатора Хабаровского края

REGNUMвчера в 22:41

Земляк Дегтярева раскритиковал его назначение на пост главы Хабаровского края

Хабаров.today01:51

Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края

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Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио губернатора Хабаровского края

Ведомостивчера в 23:14

Новый глава Хабаровского края фразой «не уйду» ответил на призывы уехать

РБК00:53
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 02:46, Ашберн
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 20 июля в 17:58
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Общество

Закон о выходном дне для диспансеризации принят Госдумой

Госдумой принят закон, дающий мужчинам и женщинам в возрасте старше сорока лет право на один выходной день в году для прохождения диспансеризационного обследования.
U74.Ru 01:48
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Авто

На российском рынке стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon

Легендарный седан Passat CC уже в скором времени покидает российский рынок автомобилей.
Лезги газет вчера в 18:23
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Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy A01 Core за 74 доллара

ToDay News Ufa вчера в 11:36
Армия и оружие

В России начались лётные испытания нового вертолёта для спецназа

Гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский сообщил о начале испытаний вертолёта Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
RT на русском 02:02
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Футбол

Названа сумма, которую Кокорин хочет заработать при переходе в «Зенит»

Gazeta.SPb 00:19
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Происшествия

Суд вынес приговор сбившему в Новосибирске журналиста ВГТРК водителю

РБК 02:18
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Политика

Соловьев заявил, что Зеленский «открыл врата ада»

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского выполнить требование мужчины, захватившего заложников в Луцке, о записи видеообращения.
РИА Новости вчера в 22:23
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Общество

«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала

В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
20
Общество

Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией

Алексей Навальный на своем сайте сообщил о том, что Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) закрывается.
Вести.Ru 20 июля в 08:38
2,8K
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
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Происшествия

СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 20 июля в 11:59
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Армия и оружие

До конца лета ВМФ России испытает новые боевые модули для кораблей

В России до конца текущего лета силами ВМФ намереваются провести испытания новых боевых модулей для кораблей.
Актуальные Новости 01:05
Общество

Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости вчера в 19:05
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Политика

Нижняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2021 год

Вашингтон, 22 июля 2020, 00:59 — REGNUM Проект оборонного бюджета на следующий 2021 финансовый год приняла палата представителей Конгресса США, 21 июля сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM вчера в 17:59
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Энергетика

Цена нефти Brent впервые с начала марта превысила $44 за баррель

Во вторник, 21 июля, цена нефти эталонной марки Brent впервые с 6 марта поднялась выше отметки $44 за баррель.
RT на русском вчера в 12:30
2
Политика

В Абхазии предложили поэтапно снимать ограничения на границе с Россией

«Президент Республики Абхазия А.Г. Бжания обратился к руководству правительства Российской Федерации с инициативой поэтапного снятия ограничений на пересечение гражданами России и Абхазии госграницы, в том числе для открытия курортного сезона», — сказано в сообщении.
Известия вчера в 22:34
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Политика

МВД подтвердило телефонный разговор Зеленского с террористом в Луцке

По информации издания "Страна.ua", ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что террорист отпустил трех заложников именно после разговора с Зеленским.
ТАСС вчера в 13:57
Армия и оружие

ВС Греции привели в повышенную готовность из-за действий Турции

Вооруженные силы Греции приведены в повышенную готовность из-за намерений Турции начать исследования недалеко от острова Кастелоризо.
ИА Новороссия вчера в 16:27
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Политика

В Белоруссии захотели разрыва союзного договора с Россией

Кандидат на пост президента Белоруссии Анна Канопацкая выступила за расторжение союзного договора с Россией.
Рамблер вчера в 13:46
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Общество

ПФР сообщил об условиях выплаты к пенсии в размере 11 тыс. рублей

Районные управления ПФР самостоятельно определят получателей данной категории пенсий старше 80 лет.
Evo-rus.com 01:12
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Происшествия

Пропавший в Бурятии самолет Ан-2 начали искать около Байкала

Пропавший 20 июля в Бурятии самолет Ан-2 начали искать около озера Байкал, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.
Российская газета 01:49
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Армия и оружие

Минобороны сообщает о завершении внезапной проверки войск ЮВО и ЗВО

Внезапная проверка боеготовности войск ЮВО и ЗВО завершилась 21 июля. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Экономика сегодня 02:30
Происшествия

Администратор «Омбудсмена полиции» признался в пересылке интимных фото

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков признал свою вину в пересылке в одном из чатов фотографий, которые следствие считает порнографией.
Ведомости вчера в 18:11
Культура

Умер актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин

В возрасте 34 лет скончался российский актер Андрей Сиротин, наиболее известный по роли в сериале "Достоевский".
Газета.Ru 01:22
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Армия и оружие

Россия: «крымские» вертолетоносцы лучше французских «Мистралей»

ГЛАС.RU 20 июля в 09:26
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Общество

«Ведомости»: ОАК может разработать увеличенную версию SSJ-100

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассматривает возможность разработки увеличенной версии пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100.
ТАСС вчера в 20:36
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Здоровье

В Казахстане отмечается улучшение эпидобстановки по коронавирусу

Власти Казахстана отмечают улучшение эпидобстановки, но до реальной стабилизации ситуации в стране еще далеко.
Аргументы недели вчера в 02:07
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Финансы

Аналитики ожидают снижение ключевой ставки ЦБ

Центральный банк (ЦБ) 24 июля снова снизит ключевую ставку, сообщает РБК со ссылкой на прогноз аналитиков российских и иностранных банков.
Коммерсантъ 01:32
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Общество

Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах

Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости вчера в 04:30
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