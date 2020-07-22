с чего всё началось

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на требования митингующих, и пообещал выйти к людям. В первое утро в новой должности он прогулялся по Хабаровску, а видео прогулки выложил на своей странице в Instagram.

Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края

Общество Закон о выходном дне для диспансеризации принят Госдумой Госдумой принят закон, дающий мужчинам и женщинам в возрасте старше сорока лет право на один выходной день в году для прохождения диспансеризационного обследования. 3

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Происшествия СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году. 1,3K

Армия и оружие До конца лета ВМФ России испытает новые боевые модули для кораблей В России до конца текущего лета силами ВМФ намереваются провести испытания новых боевых модулей для кораблей.

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Политика Нижняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2021 год Вашингтон, 22 июля 2020, 00:59 — REGNUM Проект оборонного бюджета на следующий 2021 финансовый год приняла палата представителей Конгресса США, 21 июля сообщается на сайте законодательного органа. 289

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Политика МВД подтвердило телефонный разговор Зеленского с террористом в Луцке По информации издания "Страна.ua", ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что террорист отпустил трех заложников именно после разговора с Зеленским.

Армия и оружие Минобороны сообщает о завершении внезапной проверки войск ЮВО и ЗВО Внезапная проверка боеготовности войск ЮВО и ЗВО завершилась 21 июля. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Происшествия Администратор «Омбудсмена полиции» признался в пересылке интимных фото Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков признал свою вину в пересылке в одном из чатов фотографий, которые следствие считает порнографией.

Культура Умер актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин В возрасте 34 лет скончался российский актер Андрей Сиротин, наиболее известный по роли в сериале "Достоевский". 18