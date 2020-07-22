Политика
РИА НовостиДегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на требования митингующих, и пообещал выйти к людям. В первое утро в новой должности он прогулялся по Хабаровску, а видео прогулки выложил на своей странице в Instagram.
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с чего всё началось
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края, депутат от ЛДПР Михаил Дегтерев заявил, что не уедет в Москву, как того требуют митингующие, выступая в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала.РБКвчера в 23:07
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Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 20 июля в 17:58
Общество
Закон о выходном дне для диспансеризации принят Госдумой
Госдумой принят закон, дающий мужчинам и женщинам в возрасте старше сорока лет право на один выходной день в году для прохождения диспансеризационного обследования.
U74.Ru 01:48
Авто
На российском рынке стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon
Легендарный седан Passat CC уже в скором времени покидает российский рынок автомобилей.
Лезги газет вчера в 18:23
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A01 Core за 74 доллара
ToDay News Ufa вчера в 11:36
Армия и оружие
В России начались лётные испытания нового вертолёта для спецназа
Гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский сообщил о начале испытаний вертолёта Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
RT на русском 02:02
Политика
Соловьев заявил, что Зеленский «открыл врата ада»
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского выполнить требование мужчины, захватившего заложников в Луцке, о записи видеообращения.
РИА Новости вчера в 22:23
Общество
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
Общество
Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией
Алексей Навальный на своем сайте сообщил о том, что Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) закрывается.
Вести.Ru 20 июля в 08:38
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 20 июля в 11:59
Армия и оружие
До конца лета ВМФ России испытает новые боевые модули для кораблей
В России до конца текущего лета силами ВМФ намереваются провести испытания новых боевых модулей для кораблей.
Актуальные Новости 01:05
Общество
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости вчера в 19:05
Политика
Нижняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2021 год
Вашингтон, 22 июля 2020, 00:59 — REGNUM Проект оборонного бюджета на следующий 2021 финансовый год приняла палата представителей Конгресса США, 21 июля сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM вчера в 17:59
Энергетика
Цена нефти Brent впервые с начала марта превысила $44 за баррель
Во вторник, 21 июля, цена нефти эталонной марки Brent впервые с 6 марта поднялась выше отметки $44 за баррель.
RT на русском вчера в 12:30
Политика
В Абхазии предложили поэтапно снимать ограничения на границе с Россией
«Президент Республики Абхазия А.Г. Бжания обратился к руководству правительства Российской Федерации с инициативой поэтапного снятия ограничений на пересечение гражданами России и Абхазии госграницы, в том числе для открытия курортного сезона», — сказано в сообщении.
Известия вчера в 22:34
Политика
МВД подтвердило телефонный разговор Зеленского с террористом в Луцке
По информации издания "Страна.ua", ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что террорист отпустил трех заложников именно после разговора с Зеленским.
ТАСС вчера в 13:57
Армия и оружие
ВС Греции привели в повышенную готовность из-за действий Турции
Вооруженные силы Греции приведены в повышенную готовность из-за намерений Турции начать исследования недалеко от острова Кастелоризо.
ИА Новороссия вчера в 16:27
Политика
В Белоруссии захотели разрыва союзного договора с Россией
Кандидат на пост президента Белоруссии Анна Канопацкая выступила за расторжение союзного договора с Россией.
Рамблер вчера в 13:46
Общество
ПФР сообщил об условиях выплаты к пенсии в размере 11 тыс. рублей
Районные управления ПФР самостоятельно определят получателей данной категории пенсий старше 80 лет.
Evo-rus.com 01:12
Происшествия
Пропавший в Бурятии самолет Ан-2 начали искать около Байкала
Пропавший 20 июля в Бурятии самолет Ан-2 начали искать около озера Байкал, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.
Российская газета 01:49
Армия и оружие
Минобороны сообщает о завершении внезапной проверки войск ЮВО и ЗВО
Внезапная проверка боеготовности войск ЮВО и ЗВО завершилась 21 июля. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Экономика сегодня 02:30
Происшествия
Администратор «Омбудсмена полиции» признался в пересылке интимных фото
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков признал свою вину в пересылке в одном из чатов фотографий, которые следствие считает порнографией.
Ведомости вчера в 18:11
Культура
Умер актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин
В возрасте 34 лет скончался российский актер Андрей Сиротин, наиболее известный по роли в сериале "Достоевский".
Газета.Ru 01:22
Армия и оружие
Россия: «крымские» вертолетоносцы лучше французских «Мистралей»
ГЛАС.RU 20 июля в 09:26
Общество
«Ведомости»: ОАК может разработать увеличенную версию SSJ-100
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассматривает возможность разработки увеличенной версии пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100.
ТАСС вчера в 20:36
Здоровье
В Казахстане отмечается улучшение эпидобстановки по коронавирусу
Власти Казахстана отмечают улучшение эпидобстановки, но до реальной стабилизации ситуации в стране еще далеко.
Аргументы недели вчера в 02:07
Финансы
Аналитики ожидают снижение ключевой ставки ЦБ
Центральный банк (ЦБ) 24 июля снова снизит ключевую ставку, сообщает РБК со ссылкой на прогноз аналитиков российских и иностранных банков.
Коммерсантъ 01:32
Общество
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости вчера в 04:30