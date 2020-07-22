Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, "потому что работать надо, куча задач", несмотря на требования со стороны некоторых митингующих покинуть регион, и пообещал, что обязательно выйдет к людям.

Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края

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