Политика
РИА НовостиДегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, "потому что работать надо, куча задач", несмотря на требования со стороны некоторых митингующих покинуть регион, и пообещал, что обязательно выйдет к людям.
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Ориентируемся на Чёрного – Михаил Дегтярёв на первой прогулке по Хабаровску
Хабаровский край сегодня00:15
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Политика
В Кремле прокомментировали указ о национальных целях до 2030 года
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года».
RT на русском вчера в 05:59
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости 20 июля в 18:02
Экономика
Часть россиян получат новую выплату 15 тысяч рублей до 15 августа
Денежная помощь направлена в качестве компенсации за проведение профилактических мероприятий в условиях распространения коронавируса, включая покупку средств для дезинфекции.
Evo-rus.com вчера в 07:20
Шоу-бизнес
37-летняя американская певица Ники Минаж ждет первенца
Thank you all for the well wishes. 💛 A post shared by Barbie (@nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 8:08am PDT Напомним, что в прошлом году Ники Минаж вышла замуж за 42-летнего рэпера Кеннета Петти.
MedikForum.ru 20 июля в 13:21
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru 20 июля в 09:07
Общество
В Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж
Сегодня, 21 июля, около полудня в Адлерском районе Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж в Олимпийском парке (Имеретинская низменность).
Topdaynews.ru вчера в 10:57
Происшествия
В Харькове задержан сообщник захватившего в Луцке заложников
У мужчины, который захватил заложников в Луцке, были сообщники, некоторые из них уже задержаны, сообщил руководитель антитеррористического центра СБУ Руслан Баранецкий.
RT на русском вчера в 15:35
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
Шоу-бизнес
Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев стал ведущим ТНТ
Как выяснилось, Дмитрий Шепелев будет вести новое семейное шоу под названием "Ты как я" на ТНТ.
Ruposters.ru вчера в 11:00
Интернет
«Касперский» предупредил о вредоносном ПО под видом продуктов Netflix
Пресс-служба «Лаборатории Касперского» сообщила, что в период наблюдения было зафиксировано свыше 22 тыс. попыток заражения вредоносной программой компьютеров пользователей.
Astera вчера в 15:33
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 64 случая коронавируса
В Кузбассе за сутки выявлены 64 новых случая коронавирусной инфекции, два пациента скончались, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 00:32
Политика
Соловьев назвал ошибкой решение Зеленского по ситуации в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требования мужчины, который захватил заложников в Луцке.
Телеканал 360° 00:33
Общество
ПФР сообщил об условиях выплаты к пенсии в размере 11 тыс. рублей
Пенсионный Фонд РФ рассказал о том, что дополнительные повышенные выплаты к пенсии в размере 11 000 рублей полагаются людям, старше 80-ти лет.
ToDay News Ufa вчера в 23:32
Путешествия
Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов
Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
Lenta.ru вчера в 07:29
Общество
Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого
Известия вчера в 11:08
Политика
Пелоси обвинила Трампа в кризисной ситуации с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп своим бездействием в отношении пандемии коронавируса создал кризисную ситуацию с распространением заболевания в стране, заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
Известия вчера в 23:59
Здоровье
К российским границам приблизилась бубонная чума
Очаги распространения бубонной чумы существуют в районе космодрома Байконур, а также вдоль южной границы России.
Соловей.Инфо вчера в 09:57
Происшествия
Полиция составила протоколы на журналистов, задержанных у «Лефортово»
Полиция составила протоколы на журналистов, задержанных у «Лефортово» На прошлой неделе столичная полиция задержала 18 человек, которые пришли к СИЗО «Лефортово» поддержать советника «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене.
Коммерсантъ вчера в 14:18
Происшествия
В Саратове застрелили мужчину, ведется следствие
Саратов, 21 июля 2020, 08:28 — REGNUM В Саратове 20 июля текущего года обнаружен труп 35-летнего мужчины с огнестрельным ранением.
REGNUM вчера в 01:28
Финансы
Экономист оценил возможность снижения ключевой ставки ЦБ
Главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов оценил возможность снижения ключевой ставки ЦБ на заседании совета директоров в пятницу, 24 июля.
RT на русском вчера в 06:05
Наука
Неразрезаемый материал для сейфов и замков создан британскими учеными
Ученые из Даремского университета в Великобритании и Института Фраунгофера в Германии рассказали о разработке материала, который нельзя разрезать.
ToDay News Ufa вчера в 09:45
Наука
Медики рассказали, как вакцины защищают организм от инфекций
Медики рассказали, как действует вакцина, защищая организм человека от различных инфекций.
OAnews вчера в 08:59
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 20 июля в 17:58
Технологии
«Ведомости»: ОАК может разработать увеличенную версию SSJ-100
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассматривает возможность разработки увеличенной версии пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100.
ТАСС вчера в 20:36
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Спорт
Оргкомитет Олимпиады в Токио допустил проведение Игр без зрителей
Олимпийские игры могут пройти без зрителей, если это будет единственным возможным вариантом, сообщил в интервью телеканалу NHK глава оргкомитета Ёсиро Мори.
Коммерсантъ вчера в 22:43
Космос
На Байконуре возникли проблемы при установке ракеты «Союз-2.1а»
News.ru 20 июля в 04:57
Политика
Робота «Маркер» обучат ведению боя на дистанции в тысячи километров
РИА Новости вчера в 20:55
Финансы
Экономист Делягин назвал лучшую валюту для хранения сбережений в 2020 году
Экономист Михаил Делягин допустил обвал доллара в 2020 году и назвал лучшую валюту для хранения сбережений.
ФАН вчера в 20:16
Экономика
В России предложили создать госфонд квартир одиноких пенсионеров
Союз потребителей России предложил создать специальный государственный фонд, который будет получать недвижимость одиноких пенсионеров взамен на их пожизненное содержание.
Газета.Ru вчера в 23:40