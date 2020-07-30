Общество
ИнтерфаксДегтярев ответил на расследование Навального
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что его родители на нажитые сбережения купили участок под Москвой и построили дом, который политик Алексей Навальный в расследовании оценил в 100 млн рублей.
Читать в источнике
Оценить329
с чего всё началось
Ранее Навальный опубликовал расследование, в котором заявил, что площадь дома в двух километрах от МКАД, оформленного на отца Дегтярева, реально составляет не 266 кв. м, как по документам, а около 1 тыс. кв. м. «Бережливая семья губернатора предпочла поставить на учет это здание с занижением площади в четыре раза и теперь очень хорошо экономит на налогах», — написал Навальный.РБК11:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:47, Ашберн
Футбол
Кержаков продлил контракт с «Зенитом» вслед за Жирковым
Еще один футболист продлил контракт с чемпионом стран "Зенитом". Подпись под договором поставил 33-летний вратарь Михаил Кержаков.
Вести.Ru 11:16
Общество
Сергей Гармаш ушел из театра «Современник»
Вести.Ru 10:53
Происшествия
В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе
РИА Новости 03:57
Технологии
Китай запустил свою глобальную навигационную систему
На заданную орбиту вышел последний 55-й спутник. Китай запустил свою глобальную навигационную систему Beidou-3.
Невские Новости 03:20
Здоровье
Названы не готовые к ослаблению карантина украинские регионы
Министерство здравоохранения Украины назвало десять регионов, не готовых к ослаблению карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 29 июля в 07:49
Происшествия
На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
Уголовное дело об убийстве возбуждено после обнаружения тел четырёх человек на туристической базе в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
RT на русском 10:12
Общество
Иностранцев пустят в РФ только со справкой об отсутствии коронавируса
Иностранцев, прибывающих в Россию, пустят в страну только при наличии справки об отсутствии у них нового коронавируса COVID-19.
Росбалт 11:35
Футбол
Футболисты «Спартака» возобновили тренировки
Спорт-Экспресс 09:50
Общество
В Белоруссии сообщили о неспокойной обстановке на границе с Россией
«Обстановка на российско-белорусской границе остается неспокойной», — отмечают журналисты.
Lenta.ru 09:16
Политика
Трамп заявил о нежелании переносить президентские выборы в США
Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп заявил о том, что не хотел бы переноса президентских выборов в США, однако он против голосования по почте.
Моссовет 03:00
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском
Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском 10:52
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
Экономика
90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными
Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей.
Коммерсантъ 29 июля в 02:49
Авто
Объявлена стоимость нового Toyota Highlander в России
Компания Toyota объявила о старте продаж в России внедорожника Highlander нового поколения.
За рулем Кубань 09:10
Политика
Австрия 1 августа отменяет запрет на авиарейсы из России
Вена, 31 июля 2020, 15:17 — REGNUM Россия вошла в число стран, для которых снят запрет на пассажирское воздушное сообщение с Австрией.
REGNUM 08:17
Политика
Путин подписал закон, обязывающий росгвардейцев представляться
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам и предъявлять удостоверение, за исключением случаев, когда им нужно незамедлительно пресечь правонарушение.
ТАСС 09:03
Происшествия
Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму
На трассе «Таврида» в Крыму произошло столкновение Mercedes Sprinter и «КамАЗа». Девять человек погибли, около десяти пострадали.
Коммерсантъ 00:48
Футбол
Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева
Мосгорсуд отложил заседание пересмотра приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на 3 августа.
Москва 24 05:42
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
Экономика
Росавиация решила удвоить компенсации авиакомпаниям за обвал перевозок
Росавиация предложила правительству увеличить компенсации авиакомпаниям за каждого потерянного пассажира из-за пандемии коронавируса — с утвержденных ранее 365 до 840 руб. на человека, сохранив общий размер субсидий на уровне 23,4 млрд руб. Об этом РБК сообщили топ-менеджер одной из крупнейших авиакомпаний и источник в профильном ведомстве.
РБК 11:34
Политика
Украина попросила арестовать задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК»
Офис генпрокурора Украины обратился к Минску с запросом о временном аресте россиян, задержанных в Белоруссии, говорится в сообщении ведомства на его странице в Facebook.
РБК 11:14
Политика
Путин подписал закон о признании отчуждения территорий РФ экстремизмом
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приравнивании отчуждения российских территорий к экстремизму.
ТАСС 11:27
Общество
Ношение масок в российских вузах сделают обязательным с 1 сентября
Ношение масок в российских вузах сделают обязательным требованием с 1 сентября.
Lenta.ru 09:43
Политика
Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе
МИД Белоруссии направил России ноту из-за очередей на границе между странами, заявил РИА Новости пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз.
РИА Новости 10:57
Общество
Дельфинариям и зоопаркам Свердловской области разрешили открыться
Помимо открытия торговых центров, глава региона разрешил открыться дельфинариям и зоопаркам.
It`s My City 10:10
Футбол
Агент Бекао прокомментировал информацию о возвращении игрока в ЦСКА
Агент защитника "Удинезе" Родриго Бекао Фернандо Тершейро отреагировал на информацию о возможном возвращении футболиста в московский ЦСКА.
Газета.Ru 08:22
Происшествия
Вдова рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве
Жена музыканта Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марина Кохал задержана по подозрению в убийстве супруга.
RT на русском 11:25
Политика
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»
Аргументы недели 00:59
Общество
В Госдуме одобрили выплаты в 10 тысяч рублей на детей в августе
Напомним, в июне и июле семьи, в которых есть дети до 16 лет, получили по 10 тысяч на каждого ребенка.
Чехов Вид вчера в 08:58