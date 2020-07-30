Общество

ИнтерфаксИнтерфаксДегтярев ответил на расследование Навального

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что его родители на нажитые сбережения купили участок под Москвой и построили дом, который политик Алексей Навальный в расследовании оценил в 100 млн рублей.
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с чего всё началось
Ранее Навальный опубликовал расследование
, в котором заявил, что площадь дома в двух километрах от МКАД, оформленного на отца Дегтярева, реально составляет не 266 кв. м, как по документам, а около 1 тыс. кв. м. «Бережливая семья губернатора предпочла поставить на учет это здание с занижением площади в четыре раза и теперь очень хорошо экономит на налогах», — написал Навальный.
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