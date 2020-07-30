с чего всё началось

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что его родители на нажитые сбережения купили участок под Москвой и построили дом, который политик Алексей Навальный в расследовании оценил в 100 млн рублей.

Футбол Кержаков продлил контракт с «Зенитом» вслед за Жирковым Еще один футболист продлил контракт с чемпионом стран "Зенитом". Подпись под договором поставил 33-летний вратарь Михаил Кержаков.

Технологии Китай запустил свою глобальную навигационную систему На заданную орбиту вышел последний 55-й спутник. Китай запустил свою глобальную навигационную систему Beidou-3. 73

Здоровье Названы не готовые к ослаблению карантина украинские регионы Министерство здравоохранения Украины назвало десять регионов, не готовых к ослаблению карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

Общество Иностранцев пустят в РФ только со справкой об отсутствии коронавируса Иностранцев, прибывающих в Россию, пустят в страну только при наличии справки об отсутствии у них нового коронавируса COVID-19.

Политика Трамп заявил о нежелании переносить президентские выборы в США Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп заявил о том, что не хотел бы переноса президентских выборов в США, однако он против голосования по почте. 62

Политика Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 808

Экономика 90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей. 63

Политика Австрия 1 августа отменяет запрет на авиарейсы из России Вена, 31 июля 2020, 15:17 — REGNUM Россия вошла в число стран, для которых снят запрет на пассажирское воздушное сообщение с Австрией.

Политика Путин подписал закон, обязывающий росгвардейцев представляться Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам и предъявлять удостоверение, за исключением случаев, когда им нужно незамедлительно пресечь правонарушение. 10

Фигурное катание Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко. 2

Экономика Росавиация решила удвоить компенсации авиакомпаниям за обвал перевозок Росавиация предложила правительству увеличить компенсации авиакомпаниям за каждого потерянного пассажира из-за пандемии коронавируса — с утвержденных ранее 365 до 840 руб. на человека, сохранив общий размер субсидий на уровне 23,4 млрд руб. Об этом РБК сообщили топ-менеджер одной из крупнейших авиакомпаний и источник в профильном ведомстве.

Политика Украина попросила арестовать задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК» Офис генпрокурора Украины обратился к Минску с запросом о временном аресте россиян, задержанных в Белоруссии, говорится в сообщении ведомства на его странице в Facebook. 230

Политика Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе МИД Белоруссии направил России ноту из-за очередей на границе между странами, заявил РИА Новости пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз. 5

Общество Дельфинариям и зоопаркам Свердловской области разрешили открыться Помимо открытия торговых центров, глава региона разрешил открыться дельфинариям и зоопаркам.