с чего всё началось

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что его родители на нажитые сбережения купили участок под Москвой и построили дом, который политик Алексей Навальный в расследовании оценил в 100 млн рублей.

Футбол «Наполи» купил форварда «Лилля» Осимхена. За 50 млн евро как минимум Итальянские медиа утверждают, что сумма трансфера составит 50 млн евро плюс 10 млн в виде бонусов, в то время как во Франции и Нигерии полагают, что переход Осимхена обойдется «Наполи» в 81 млн, включая бонусы (возможно, эта сумма учитывает и зарплату игрока).

Общество В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе На сумму в размере 10000 рублей могут рассчитывать семьи, в которых воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет, которые появились на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017 года. 69

Гаджеты Xiaomi представила смартфон Redmi 9 в России Новинка вышла на рынок в двух комплектациях. Компания Xiaomi анонсировала выход на российский рынок нового смартфона Xiaomi Redmi 9. 13

Общество СК Белоруссии: задержанные россияне были допрошены с участием защиты Представитель СК Белоруссии Александр Агафонов заявил, что задержанные в Минске граждане РФ были допрошены с участием защитников, их показания оказались противоречивы, сообщает ТАСС. 5

Общество Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. 560

Общество Стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу Российские авиакомпании начали корректировать заявленное ранее расписание и отменять первые после перерыва на фоне пандемии коронавируса рейсы за границу в начале августа. 141

Общество ВОЗ зафиксировала максимальный рост заразившихся COVID-19 По состоянию на 11:00 (мск), в мире было зарегистрировано более 17,1 млн случаев заболевания COVID-19, из которых более 292 527 — за последние сутки.

Общество Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа «По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — приводит Интерфакс текст сообщения. 236

Футбол Президент ФК «Ростов» озвучил планы на сезон Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц назвал пятое место в РПЛ и выход в Лигу Европы хорошим результатом, но в целом остался разочарован итогами сезона, испорченного коронавирусом.

Экономика Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. 203

Происшествия На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ "При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении. 65

Спорт 57 млн дуэлей и 14 млн хайку: первая статистика игроков Ghost of Tsushima Sony поделилась статистикой игроков за первые 10 дней после выхода Ghost of Tsushima, рассказав о самых интересных показателях самурайского экшена: 156,4 млн противостояний 57,5 млн дуэлей 139,4 млн врагов, упавших от страха 810,3 млн лет путешествий на лошади 16,2 млн посещений горячих источников 14,2 млн сочинённых хайку 28,1 млн исполненных на флейте композиций 17,1 млн пройденных испытаний с бамбуком 37,5 млн святынь посещено 8,8 млн раз лис погладили 15,5 млн фотографий снято.

Музыка Ариана Гранде и Леди Гага лидируют в номинациях MTV VMA 2020 Лидерами по числу номинаций стали Леди Гага и Ариана Гранде (по девять у каждой), в шести номинациях претендуют на награды Билли Айлиш и Weeknd, в пяти – Тейлор Свифт.

Политика Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 892