Общество
ИнтерфаксДегтярев ответил на расследование Навального
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что его родители на нажитые сбережения купили участок под Москвой и построили дом, который политик Алексей Навальный в расследовании оценил в 100 млн рублей.
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с чего всё началось
Ранее Навальный опубликовал расследование, в котором заявил, что площадь дома в двух километрах от МКАД, оформленного на отца Дегтярева, реально составляет не 266 кв. м, как по документам, а около 1 тыс. кв. м. «Бережливая семья губернатора предпочла поставить на учет это здание с занижением площади в четыре раза и теперь очень хорошо экономит на налогах», — написал Навальный.РБК11:11
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Lenta.ru 04:47
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Москва, 31 июля 2020, 21:36 — REGNUM Британская авиакомпания British Airways со 2 августа возобновляет регулярные рейсы в Российскую Федерацию.
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Общество
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По состоянию на 11:00 (мск), в мире было зарегистрировано более 17,1 млн случаев заболевания COVID-19, из которых более 292 527 — за последние сутки.
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Происшествия
В Крыму организатора перевозки задержали после ДТП с 9 погибшими
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Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
Общество
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«По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — приводит Интерфакс текст сообщения.
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Футбол
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Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц назвал пятое место в РПЛ и выход в Лигу Европы хорошим результатом, но в целом остался разочарован итогами сезона, испорченного коронавирусом.
161.ru 08:30
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ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
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На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ
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В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
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Игромания.ру 12:10
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ИА InterMedia вчера в 18:15
Армия и оружие
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После обнаружения воздушной цели над нейтральными водами Черного моря в небо был поднят дежурный по противовоздушной обороне истребитель Су-27 Южного военного округа.
Российская газета 12:56
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
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Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Lenta.ru вчера в 05:53
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия вчера в 14:00
Общество
В Сочи зафиксировали рост числа заражений коронавирусом
С начала пандемии, по данным оперативного штаба, на 31 июля на Кубани зафиксировано 8, 26 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 113 человек.
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