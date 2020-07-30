с чего всё началось

Хабаровск, 1 августа 2020, 00:10 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на расследование оппозиционного блогера Алексея Навального, который утверждает, что у политика якобы есть дом за 100 млн рублей.

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

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