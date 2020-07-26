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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Дегтярев поддержал необходимость открытого суда над Фургалом

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прокомментировал уголовное преследование бывшего главы региона Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. По его мнению, суд над экс-чиновником должен быть открытым, а требование местных жителей провести суд в Хабаровске разумно.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Дегтярев считает, что суд над Фургалом должен быть открытым

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье на встрече с жителями региона в поездке по районам заявил, что суд над бывшим руководителем края Сергеем Фургалом, которого обвиняют в организации убийств, должен пройти в открытом режиме.
ТАСС22:20
Подробнее о событии
RT на русском

Дегтярёв выступил за открытый суд над Фургалом

RT на русском02:43
ТАСС

Дегтярев считает, что суд над Фургалом должен быть открытым

ТАСС22:20
РИА Новости

Дегтярев пообщался с протестующими в поддержку Фургала автомобилистами

РИА Новости00:41
Хабаров.today

Дегтярев поддержал требования митингующих об открытом суде над Фургалом в Хабаровске

Хабаров.today23:33
РБК

Дегтярев поддержал требование жителей провести открытый суд над Фургалом

РБК22:58
Lenta.ru

Дегтярев высказался о предстоящем суде над Фургалом

Lenta.ru22:32
Эхо Москвы

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поддержал требование провести открытый суд над Сергеем Фургалом

Эхо Москвы02:03
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В Донбассе КПВВ «Еленовка» откроется 27 июля

В межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения COVID-19 сообщили, что 27 июля будет осуществляться пропуск граждан через контрольный пункт въезда-выезда «Еленовка», что на линии соприкосновения под Донецком.
КП - Донецк06:05
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.рувчера в 04:05
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РКК «Энергия» нашла возможность полета на Луну без сверхтяжелой ракеты

"Техническим результатом является возможность транспортировки экипажа с помощью многоразового пилотируемого корабля между околоземной орбитальной станцией и базовой станцией (на поверхности Луны — ред.) без использования сверхтяжёлых ракет-носителей и аэродинамического торможения", — говорится в описании изобретения к патенту, опубликованному Федеральной службой по интеллектуальной собственности.
РИА Новостивчера в 20:37
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Нетаньяху: Ливан и Сирия будут отвечать за любые атаки на Израиль с их территорий

По данным газеты Yedioth Ahronoth, на границу еврейского государства с Ливаном и Сирией направлен пехотный батальон после угроз со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах" ответить на приписываемые Израилю удары в районе Дамаска в начале этой недели.
ТАСС07:23
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