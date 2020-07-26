Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье на встрече с жителями региона в поездке по районам заявил, что суд над бывшим руководителем края Сергеем Фургалом, которого обвиняют в организации убийств, должен пройти в открытом режиме.

с чего всё началось

Как должностное лицо я не могу комментировать и давать этому оценку, но как человек, я считаю, что надо довериться суду.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прокомментировал уголовное преследование бывшего главы региона Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. По его мнению, суд над экс-чиновником должен быть открытым, а требование местных жителей провести суд в Хабаровске разумно.

Общество В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting. 1,2K

Футбол «Мариуполь» переиграл «Александрию» и вышел в финал плей-офф за путевку в Лигу Европы В финальном матче плей-офф «Мариуполь» встретится с «Колосом». Матч состоится в Киеве 29 июля, а победитель получит путевку в Лигу Европы.

Общество Российский сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ Общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ольга Баранец попросила Роскомнадзор заблокировать сериал "Чики" из-за пропаганды ЛГБТ и феминизма в нем. Об этом Баранец сообщила РБК. 51

Футбол Леонид Слуцкий обвинил судей РПЛ в манипулировании Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий раскритиковал работу судей в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Происшествия В Новосибирской области выявили 109 новых случаев COVID-19 Сто девять случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 42 человека, скончались еще четверо, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Политика МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне Пекин, 25 июля 2020, 17:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая выразило протест Соединенным Штатам после вторжения представителей американских властей на территорию китайского консульства в Хьюстоне. 84

Футбол В Пермском крае намерены возродить футбольный клуб «Амкар» за два года Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о том, что администрация региона собирается возродить футбольный клуб «Амкар».

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25% Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова. 1,2K

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева рассказала об отдыхе в Башкирии Бабушка устроила внучке небольшую фотосессию, а дедушка показал ей «сильное» дерево, в которое ударила молния, и рассказал его историю. 4

Гаджеты Xiaomi вскоре представит устройство Mi Ebook Reader для чтения книг На сайте организации Bluetooth Special Interest Group (SIG) появилась информация об очередной новинке Xiaomi — устройстве Mi Ebook Reader для чтения электронных книг.