Политика

КоммерсантъКоммерсантъДегтярев поддержал необходимость открытого суда над Фургалом

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прокомментировал уголовное преследование бывшего главы региона Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. По его мнению, суд над экс-чиновником должен быть открытым, а требование местных жителей провести суд в Хабаровске разумно.
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Михаил Дегтярев
Как должностное лицо я не могу комментировать и давать этому оценку, но как человек, я считаю, что надо довериться суду.
— Михаил Дегтярев, российский политикПрофиль 01:18
с чего всё началось

Дегтярев считает, что суд над Фургалом должен быть открытым

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье на встрече с жителями региона в поездке по районам заявил, что суд над бывшим руководителем края Сергеем Фургалом, которого обвиняют в организации убийств, должен пройти в открытом режиме.
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