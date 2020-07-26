Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье на встрече с жителями региона в поездке по районам заявил, что суд над бывшим руководителем края Сергеем Фургалом, которого обвиняют в организации убийств, должен пройти в открытом режиме.

с чего всё началось

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прокомментировал уголовное преследование бывшего главы региона Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. По его мнению, суд над экс-чиновником должен быть открытым, а требование местных жителей провести суд в Хабаровске разумно.

Происшествия В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка Спасатели обнаружили тело пропавшего в пятницу в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика, сообщил журналистам министр МЧС по региону Сергей Шахов. 5

Происшествия В Москве задержали более 30 человек за драки на межнациональной почве Полиция задержала в Москве за драки на межнациональной почве более 30 человек за два дня, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ. 253

Футбол «Челси» обыграет «Вулверхэмптон» в последнем туре АПЛ 26 июля Матч 38-го тура АПЛ «Челси» - «Вулверхэмптон» начнется в 18:00 по московскому времени и пройдет без болельщиков на трибунах.

Гаджеты Xiaomi вскоре представит устройство Mi Ebook Reader для чтения книг На сайте организации Bluetooth Special Interest Group (SIG) появилась информация об очередной новинке Xiaomi — устройстве Mi Ebook Reader для чтения электронных книг.

Здоровье В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному. 163

Общество В Португалии создали нейтрализующую коронавирус маску Специалисты из Института молекулярной медицины в Лиссабоне создали первую защитную маску, способную нейтрализовать коронавирус SARS-COV-2, пишет 25 июля газета La Razón. 166

Общество В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС. 9,7K

Происшествия Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45 По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, не менее 21 сотрудника правоохранительных органов пострадали, сообщает местная полиция. 115

Гаджеты Смартфоны Huawei, Oppo и Xiaomi первыми получат чип Dimensity 720 В списке присутствуют компании Huawei, Xiaomi и Oppo.Dimensity 720 5G получил два ядра Cortex-A76 частотой 2,0 гигагерца, шесть ядер Cortex-A55 также частотой 2,0 гигагерца и графический процессор Arm Mali-G57 MC3. 5

Общество В России за сутки зафиксировали 5765 случаев коронавируса В России выявили 5765 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки.

Экономика Правительство РФ выделит 20 млрд рублей на выплаты безработным Москва, 24 июля 2020, 13:58 — REGNUM Правительство России направит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, заявил 24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. 181

Общество Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. 28

Происшествия Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу. 283

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25% Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова. 1,2K