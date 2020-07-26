Политика
КоммерсантъДегтярев поддержал необходимость открытого суда над Фургалом
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прокомментировал уголовное преследование бывшего главы региона Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. По его мнению, суд над экс-чиновником должен быть открытым, а требование местных жителей провести суд в Хабаровске разумно.
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с чего всё началось
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье на встрече с жителями региона в поездке по районам заявил, что суд над бывшим руководителем края Сергеем Фургалом, которого обвиняют в организации убийств, должен пройти в открытом режиме.ТАССвчера в 22:20
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Дегтярев поддержал требования митингующих об открытом суде над Фургалом в Хабаровске
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