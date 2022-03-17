Девятый арбитражный апелляционный суд отменил введенный ранее судом низшей инстанции запрет на продажу в России смартфонов Samsung с установленным платежным сервисом Samsung Pay, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом процесса.
Все социальные выплаты, пенсии, зарплаты работников бюджетной сферы, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум будут повышены в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.
Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия выступает "за немедленное увольнение с позором" Дворковича с поста главы фонда "Сколково" из-за его осуждения в западных СМИ действий Вооруженных сил РФ на Украине.
"Минфин России информирует, что платежное поручение о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2023 году и 2043 году в общей сумме $117,2 млн сроком 15 марта 2022 года, направленное иностранному банку-корреспонденту 14 марта 2022 года, исполнено", - говорится в сообщении министерства.