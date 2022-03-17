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Дегтярев поделился мнением Жириновского о том, что Байден является президентом по сценарию

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев вспомнил предсказание председателя ЛДПР Владимира Жириновского о будущем США, а также об американском лидере Джо Байдене.
Lenta.ru
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предрек конец Соединенных Штатов и считает Джо Байдена «президентом по сценарию».
ФАН
Глава региона рассказал, что работал над книгами о предсказаниях Жириновского.
Lenta.ru
"Управляемый пожилой человек, может, действительно плохо соображающий", — привёл Дегтярёв цитату Жириновского из книги "Пророк 2.0".
Pravda.Ru

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«Америке - конец»: Дегтярев опубликовал еще одно «пророчество» Жириновского
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Дегтярев опубликовал «пророчество» Жириновского о Байдене и будущем США
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