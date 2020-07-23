Политика
КоммерсантъДегтярев пока не намерен общаться с протестующими
Новый врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не намерен выходить к участникам проходящих в столице региона несанкционированных акций. Об этом он сказал журналистам в четверг, 23 июля, после посещения краевой больницы.
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Не выйду. Я выхожу к людям постоянно, но я общаюсь с людьми в форматах корректных.
— Михаил Дегтярев, российский политикВедомости 08:01
с чего всё началось
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не собирается выходить к участникам несанкционированных акций в Хабаровске, которые выступают в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.Интерфакс04:12
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