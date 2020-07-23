Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не собирается выходить к участникам несанкционированных акций в Хабаровске, которые выступают в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.

с чего всё началось

Не выйду. Я выхожу к людям постоянно, но я общаюсь с людьми в форматах корректных.

Новый врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не намерен выходить к участникам проходящих в столице региона несанкционированных акций. Об этом он сказал журналистам в четверг, 23 июля, после посещения краевой больницы.

Дегтярев пока не намерен общаться с протестующими

Происшествия Захвативший полицейского в Полтаве мужчина освободил заложника Мужчина, захвативший полицейского в Полтаве, отпустил заложника, сообщается на новостном портале "Общественное" со ссылкой на источник.

Общество Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей. 359

Политика Посол в Великобритании оценил шансы на улучшение отношений с Лондоном Нынешнее состояние политических отношений России и Соединенного Королевства близко к заморозке, а опубликованный во вторник доклад британского парламента только усилил негативный фон. 1

Футбол Клубы РПЛ проголосовали против расширения лиги до 18 команд Москва, 23 июля 2020, 14:34 — REGNUM Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) отказались от расширения лиги до 18 команд.

Здоровье Врач предупредил россиян о серьезном «пляжном» заболевании Аллерголог Владимир Болибок посоветовал россиянам, устремившимся на открывшиеся после от меня карантина курорты, быть предельно осторожными на пляже.

Общество Собянин исключил введение новых ограничений из-за коронавируса Власти Москвы не собираются вводить никакие карантинные ограничения из-за коронавируса, сообщил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Общество Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер. 4

Интернет Apple ответила на претензии из-за высоких комиссий в App Store Разработчики годами обвиняли Apple в ограничении конкуренции из-за взимания комиссии 30%, а также из-за того, что компания требует проведения оплаты через встроенную в магазин систему, указывает канал. 1

Политика США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля. 300

Происшествия ФСБ задержала более 20 террористов в трех российских регионах ФСБ при участии МВД и Росгвардии задержала 22 членов террористической организации «Исламское движение Узбекистана» (запрещена в России), сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ. 680

Футбол «Локомотив» объявил об уходе полузащитника Жоао Марио Полузащитник Жоао Марио покинул московский "Локомотив" по истечении срока арендного соглашения, сообщается на сайте футбольного клуба.

Происшествия Обознались. В Калининграде полицейские ворвались в дом и напали на мужчину Житель Калининграда Анатолий пожаловался, что в его квартиру ворвались силовики, избили его на глазах у жены и детей, а потом выяснилось, что они перепутали его с другим человеком. 8

Происшествия В Подмосковье ищут ранившего девочку из газового пистолета В Московской области сотрудники полиции ищут мужчину, который выстрелил из газового пистолета в годовалую девочку и причинил ей химические ожоги. 132