Вообще тут есть, чем заняться на самом деле руководителю, чем выходить и общаться с теми, кто кричат под окнами… Не выйду.

Новый врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не намерен выходить к участникам проходящих в столице региона несанкционированных акций. Об этом он сказал журналистам в четверг, 23 июля, после посещения краевой больницы.

Дегтярев пока не намерен общаться с протестующими

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