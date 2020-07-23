Политика
КоммерсантъДегтярев пока не намерен общаться с протестующими
Новый врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не намерен выходить к участникам проходящих в столице региона несанкционированных акций. Об этом он сказал журналистам в четверг, 23 июля, после посещения краевой больницы.
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Вообще тут есть, чем заняться на самом деле руководителю, чем выходить и общаться с теми, кто кричат под окнами… Не выйду.
— Михаил Дегтярев, российский политикКоммерсантъ 05:25
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