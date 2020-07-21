Политика

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Вопрос участия в выборах губернатора Хабаровского края пока не рассматривается, заявил врио главы региона Михаил Дегтярев. Мыслей об этом в голове на данный момент нет, но время покажет, пояснил экс-депутат Госдумы в разговоре с журналистами.
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Михаил Дегтярев
Если Фургала оправдают, я вещи собираю и уезжаю. Конкурировать на выборах не буду. Мы два созыва вместе работали, я его хорошо знаю, это мой товарищ, коллега… Я ему желаю искренне удачи. Я нахожусь здесь в должности из-за того, что с ним эта история приключилась.
— Михаил Дегтярев, российский политикDaily Storm 08:50

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