Если Фургала оправдают, я вещи собираю и уезжаю. Конкурировать на выборах не буду. Мы два созыва вместе работали, я его хорошо знаю, это мой товарищ, коллега… Я ему желаю искренне удачи. Я нахожусь здесь в должности из-за того, что с ним эта история приключилась.

Вопрос участия в выборах губернатора Хабаровского края пока не рассматривается, заявил врио главы региона Михаил Дегтярев. Мыслей об этом в голове на данный момент нет, но время покажет, пояснил экс-депутат Госдумы в разговоре с журналистами.

Общество В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время концерта в 2012 году в Петербурге она произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на $1 млн, который она так и не выплатила. 98

Футбол «Сочи» присуждено техническое поражение в матче РПЛ с «Тамбовом» Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил «Сочи» техническое поражение за неявку команды на игру с «Тамбовом».

Общество Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово". 525

Футбол Будущий игрок ЦСКА Гайч заявил о намерении выучить русский язык Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, который продолжит карьеру в ЦСКА, назвал русский язык тяжёлым для изучения.

Футбол «Спартак» обратился открытым письмом к департаменту судейства РФС Руководство клуба обратилось по этому поводу с открытым письмом в адрес главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктора Кашшаи.

Политика Аваков оценил фильм, о котором говорил захвативший заложников в Луцке Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал хорошим фильм "Земляне", о котором говорил мужчина, захвативший заложников в автобусе в Луцке.

Наука Археологи обнаружили древний храмовый комплекс в Северной Ирландии Признаки древнего храмового комплекса обнаружила в Ирландии команда ученых из Северной Ирландии, Шотландии и Германии, сообщило 16 июля издание Irish Times.

Футбол Уткин «просил» у Жоаозиньо 150 тысяч рублей на свадьбу Молодой футболист «быков» просил в долг 150 тысяч рублей на свадьбу. Об этом Жоаозиньо рассказал в интервью «Чемпионату».