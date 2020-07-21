Политика
ГородовойДегтярев пока не рассматривает участие в выборах в Хабаровском крае
Михаил Дегтярев, которого президент Путин назначил исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, сообщил на первой пресс-конференции, почему он оказался в Хабаровске.
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Если Фургала оправдают, я вещи собираю и уезжаю. Конкурировать на выборах не буду. Мы два созыва вместе работали, я его хорошо знаю, это мой товарищ, коллега… Я ему желаю искренне удачи. Я нахожусь здесь в должности из-за того, что с ним эта история приключилась.
— Михаил Дегтярев, российский политикDaily Storm 08:50
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Футбол
«Рига» Кононова победила в седьмом матче подряд
Встреча завершилась со счетом 1:0. Команда Олега Кононова победила в седьмом матче подряд и с 24 очками удерживает лидерство в турнирной таблице, обгоняя «РФШ» за счет очной игры.
Матч ТВ 15:52
Общество
Опубликован полный текст обращения Юрия Дмитриева к суду
В июле Юрий Дмитриев произнес последнее слово. Его полный текст публикует издание «Медуза».
Петрозаводск говорит 03:59
Общество
В метро Москвы установят систему распознавания лиц за 1,4 млрд рублей
Власти Москвы объявили конкурс на установку системы распознавания лиц в 1500 вагонах метрополитена, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
Ведомости 10:05
Политика
Зеленский поздравил украинцев с освобождением заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил своих соотечественников с удачной операцией по освобождению заложников из захваченного в Луцке автобуса.
Известия 15:16
Политика
В Китае обеспокоены поставками российских С-400 в Индию
Русская Планета вчера в 05:24
Происшествия
Двое рабочих погибли от удара током в Ленобласти
Двое мужчин погибли и один пострадал в результате удара током в поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области.
ТАСС 16:41
Футбол
«Арсенал» проиграл «Астон Вилле» в матче чемпионата Англии
Лондонский "Арсенал" потерпел поражение от "Астон Виллы" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 17:20
Политика
Дегтярев объяснил отказ выходить к митингующим в Хабаровске занятостью
На пресс-конференции в Хабаровске во вторник Дегтярев объяснил, почему не вышел пообщаться с гражданами.
Городовой 09:40
Армия и оружие
В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ
Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
РБК вчера в 03:03
Политика
Военному США могут дать 64 года тюрьмы за шпионаж в пользу России
До 64 лет тюремного заключения с лишением звания, штрафом и конфискацией имущества может грозить военнослужащему ВМС США Чарльзу Бриггсу за передачу секретной информации гражданину России.
Ридус 17:01
Общество
Правительство выделило 6 млрд рублей на строительство в регионах
Правительство РФ выделило свыше 6 млрд рублей на развитие жилищного строительства в регионах.
Avaho.ru 04:59
Политика
The New York Times: США ждет глобальная катастрофа после пандемии
В обнародованной статье говорится о новой катастрофе.
RuNews24.ru 00:52
Технологии
Sony ограничит продажи PlayStation 5 до одной приставки на покупателя
Юзеру под никнеймом Kgarvey удалось найти в коде сайта PS заметку о планах компании оформлять предзаказы на покупку приставки.
Evo-rus.com 12:01
Футбол
«Спартак» заявил о «метастазах в судействе» после матча с «Зенитом»
Московский «Спартак» обратился к своим болельщикам после полуфинального матча Кубка России против «Зенита».
78.ru 06:46
Музыка
Группа Gorillaz выпустила клип Pac-Man
Британская виртуальная группа Gorillaz выпустила очередной клип из своего нового проекта Song Machine.
Игромания.ру 12:11
Общество
Беглов послал вице-губернатора в Москву договориться об открытии ТЦ
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил вице-губернатору Евгению Елину поехать в Москву, чтобы договориться об открытии торговых центров и ресторанов, передает "Фонтанка.ру".
Газета.Ru 10:23
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Политика
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии предоставления квартир и машин семьям шехидов и инвалидам войны
Вестник Кавказа 07:14
Футбол
«Аталанта» победила «Болонью» и поднялась на второе место в серии А
"Аталанта" набрала 74 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице серии А, опередив миланский "Интер" (72), у которого матч в запасе.
РИА Новости 15:34
Шоу-бизнес
Эмбер Херд в суде дала показания против бывшего мужа Джонни Деппа
Актриса Эмбер Херд в суде дала показания против бывшего мужа Джони Деппа, сообщает BBC.
Mockva.ru вчера в 21:52
Общество
В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн
Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время концерта в 2012 году в Петербурге она произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на $1 млн, который она так и не выплатила.
РБК 14:16
Наука
Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить
При более быстром вращении сверла материал получает большую твердость.
Evo-rus.com 12:28
Экономика
«Газпром» продал 34 процента в операторе ГТС Латвии
"Газпром" продал 34 процента в операторе газотранспортной системы Латвии Conexus Baltic Grid, сообщили в российской компании.
РИА Новости 13:52
Авто
Компания FAW зарегистрировала бренд в России для нового кроссовера
Китайская компания FAW зарегистрировала бренд Bestune, торговые наименования Bestune и Bestune T77 в России.
Мой Брянск вчера в 15:33
Футбол
Рангник не станет главным тренером «Милана»
Немецкий тренер Ральф Рангник не возглавит «Милан». Как сообщается, специалист отказался от трёхлетнего контракта, предложенного клубом.
Metaratings 17:01
Хоккей
Панарин номинирован на приз самому ценному игроку сезона в НХЛ
Советский спорт 13:11
Общество
Двух россиян в Греции приговорили к 253 годам тюрьмы каждого
Российские моряки Константин Семенов и Иван Возниковцев приговорены в Греции к 253 годам колонии каждый за перевозку нелегальных мигрантов, торговлю людьми и нелегальное пересечение границы.
BFM.ru 10:22