Политика

ГородовойГородовойДегтярев пока не рассматривает участие в выборах в Хабаровском крае

Михаил Дегтярев, которого президент Путин назначил исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, сообщил на первой пресс-конференции, почему он оказался в Хабаровске.
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Михаил Дегтярев
Если Фургала оправдают, я вещи собираю и уезжаю. Конкурировать на выборах не буду. Мы два созыва вместе работали, я его хорошо знаю, это мой товарищ, коллега… Я ему желаю искренне удачи. Я нахожусь здесь в должности из-за того, что с ним эта история приключилась.
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