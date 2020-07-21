Политика

РидусРидусДегтярев пообещал не конкурировать с Фургалом на выборах губернатора

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не собирается конкурировать с бывшим главой региона Сергеем Фургалом на выборах губернатора в случае его оправдания.
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Михаил Дегтярев
Если Фургала оправдают, я вещи собираю и уезжаю. Конкурировать на выборах не буду. Мы два созыва вместе работали, я его хорошо знаю, это мой товарищ, коллега… Я ему желаю искренне удачи. Я нахожусь здесь в должности из-за того, что с ним эта история приключилась.
— Михаил Дегтярев, российский политикDaily Storm 08:50

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