Если Фургала оправдают, я вещи собираю и уезжаю. Конкурировать на выборах не буду. Мы два созыва вместе работали, я его хорошо знаю, это мой товарищ, коллега… Я ему желаю искренне удачи. Я нахожусь здесь в должности из-за того, что с ним эта история приключилась.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не собирается конкурировать с бывшим главой региона Сергеем Фургалом на выборах губернатора в случае его оправдания.

Дегтярев пообещал не конкурировать с Фургалом на выборах губернатора

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