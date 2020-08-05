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РБК
РБК

Дегтярев пообещал не повышать свою зарплату на посту врио губернатора

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев получает такую же зарплату, какая была у Сергея Фургала, обвиненного в организации убийств предпринимателей и снятого с должности главы края в июле.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Глава Хабаровского края Дегтярев не собирается повышать себе зарплату

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не планирует повышать себе зарплату на этом посту, оставив ее такой же, как у прежнего главы региона Сергея Фургала.
ТАСС22:42
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РБК

Дегтярев пообещал не повышать свою зарплату на посту врио губернатора

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ТАСС

Глава Хабаровского края Дегтярев не собирается повышать себе зарплату

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Дегтярев не захотел повышать себе зарплату

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Дегтярев не будет повышать себе зарплату

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Дегтярев отказался повышать себе зарплату

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Дегтярёв заявил, что не планирует повышать себе зарплату

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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости19:58
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