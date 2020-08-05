Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВДегтярев пообещал не повышать свою зарплату на посту врио губернатора

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что получает зарплату как у бывшего губернатора Сергея Фургала, обвиненного в организации убийств. Дегтярев пояснил, что считает неэтичным повышать вознаграждение за свой труд.
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с чего всё началось

Глава Хабаровского края Дегтярев не собирается повышать себе зарплату

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не планирует повышать себе зарплату на этом посту, оставив ее такой же, как у прежнего главы региона Сергея Фургала.
ТАССвчера в 22:42

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Дегтярев пообещал не повышать свою зарплату на посту врио губернатора

РБК01:10

Глава Хабаровского края Дегтярев не собирается повышать себе зарплату

ТАССвчера в 22:42

Дегтярев не захотел повышать себе зарплату

РИА Новости00:18

Дегтярев не будет повышать себе зарплату

Известиявчера в 23:20

Дегтярев отказался повышать себе зарплату

Lenta.ruвчера в 23:16

Дегтярев не стал повышать размер своей зарплаты

Московский Комсомолецвчера в 23:50

Дегтярёв заявил, что не планирует повышать себе зарплату

RT на русском00:59
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Эксперт в сфере морских грузоперевозок, живущий и работающий в Таиланде Михаил Войтенко, чья статья с заголовком «Команда оказалась в заложниках на плавучей бомбе», написанная в 2014 году, обрела популярность после взрыва в Бейруте, назвал причину трагедии.
Lenta.ru 06:35
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В конце прошлого года на заводе «АвтоВАЗ» с главного конвейера сошло сразу несколько особых хэтчбеков Xray Cross, которые получили приставку Black в названии.
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Политика

Россия отказалась направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию

Памфилова объяснила причину отсутствия российских наблюдателей тем, что Минск не направил традиционного официального приглашения, а то, что поступило в миссию БДИПЧ при ОБСЕ, запоздало.
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Энергетика

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
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«Ждем неизбежного роста случаев COVID-19 в сентябре. Вирус никуда не ушел»

Тренд на снижение новых случаев COVID-19 в Свердловской области наметился в последние дни июля.
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Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака

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Стали известны правила посещения театров и цирков в Москве

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В России число спутников системы «Купол» доведено до штатного состава

Число космических аппаратов единой космической системы «Купол», созданной для Минобороны РФ, доведена до минимального штатного состава.
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Стал известен соперник «Алании» в розыгрыше Кубка России по футболу

В среду состоялась жеребьевка 1/64 финала розыгрыша Кубка России по футболу. Соперником «Алании Владикавказ» стал «Оренбург».
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«Ростелеком» планирует завершить работу над созданием нового портала госуслуг до конца года.
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Минобороны получило второй полковой комплект ЗРС С-400

Министерство обороны получило второй в этом году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" производства концерна ВКО "Алмаз-Антей".
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ВТБ может направить на дивиденды 10% чистой прибыли за 2019 год

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"Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику", - заявил Лукашенко Александр дополнительно рассказал о реформах, которые необходимо провести в стране.
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