Политика
Деловое.ТВДегтярев пообещал не повышать свою зарплату на посту врио губернатора
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что получает зарплату как у бывшего губернатора Сергея Фургала, обвиненного в организации убийств. Дегтярев пояснил, что считает неэтичным повышать вознаграждение за свой труд.
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с чего всё началось
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не планирует повышать себе зарплату на этом посту, оставив ее такой же, как у прежнего главы региона Сергея Фургала.ТАССвчера в 22:42
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Происшествия
Предсказавший взрыв в Бейруте в 2014 году назвал причину трагедии
Эксперт в сфере морских грузоперевозок, живущий и работающий в Таиланде Михаил Войтенко, чья статья с заголовком «Команда оказалась в заложниках на плавучей бомбе», написанная в 2014 году, обрела популярность после взрыва в Бейруте, назвал причину трагедии.
Lenta.ru 06:35
Происшествия
В Москве ограбили коттедж банкира Тинькова
Вести.Ru 07:41
Происшествия
Около 300 тыс. человек остались без крова после взрыва в Бейруте
Во вторник серия взрывов прогремела в портовой зоне ливанской столицы, погибли не менее 100 человек, около 4 тыс. пострадали.
Интерфакс 06:05
Общество
Глава Калмыкии Хасиков заразился коронавирусом
Элиста, 5 августа 2020, 14:36 — REGNUM У главы Республики Калмыкия Бату Хасикова подтверждено заражение коронавирусом, об этом он сам сообщил в видеообращении 5 августа.
REGNUM 07:36
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
Фигурное катание
Плющенко обратится в Минспорта, чтобы Косторной разрешили сменить клуб
Metaratings 07:13
Авто
АвтоВАЗ планирует выпустить новую версию Lada Xray Cross для молодежи
В конце прошлого года на заводе «АвтоВАЗ» с главного конвейера сошло сразу несколько особых хэтчбеков Xray Cross, которые получили приставку Black в названии.
32CARS.ru 03 августа в 10:00
Политика
Россия отказалась направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию
Памфилова объяснила причину отсутствия российских наблюдателей тем, что Минск не направил традиционного официального приглашения, а то, что поступило в миссию БДИПЧ при ОБСЕ, запоздало.
Политика Сегодня 04:51
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 04:56
Здоровье
«Ждем неизбежного роста случаев COVID-19 в сентябре. Вирус никуда не ушел»
Тренд на снижение новых случаев COVID-19 в Свердловской области наметился в последние дни июля.
Деловой квартал (Екатеринбург) 02:40
Общество
Мишустин снял ограничение на железнодорожное сообщение с Калининградом
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, снимающее ограничение на пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами России.
BFM.ru 04:48
Общество
Взрыв в Бейруте уничтожил почти все запасы зерна в Ливане
Московский Комсомолец 05:50
Авто
Эксперт рассказал об опасностях при покупке автомобиля онлайн
Говоря о перспективах реализации автомобилей онлайн, эксперт отметил, что дилеры пытаются подчинить себе этот сегмент уже в течение десяти лет, но пока не достигли значительных успехов.
Planet Today 05:41
Шоу-бизнес
Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака
Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости вчера в 05:32
Общество
Стали известны правила посещения театров и цирков в Москве
Посетителей с повышенной температурой или симптомами ОРВИ не будут допускать в театры, концертные залы и цирки в Москве, говорится в приказе столичного департамента культуры.
РИА Новости 07:15
Армия и оружие
В России число спутников системы «Купол» доведено до штатного состава
Число космических аппаратов единой космической системы «Купол», созданной для Минобороны РФ, доведена до минимального штатного состава.
Евразия Daily 06:54
Футбол
«Динамо» готово заплатить €10 млн за хорватского полузащитника
По информации издания, сумма трансфера составит €10 млн. Отмечается, что сам игрок согласен продолжить карьеру в России.
Газета.Ru 06:52
Футбол
Стал известен соперник «Алании» в розыгрыше Кубка России по футболу
В среду состоялась жеребьевка 1/64 финала розыгрыша Кубка России по футболу. Соперником «Алании Владикавказ» стал «Оренбург».
15-й Регион (Северная Осетия) 06:33
Общество
Разработку нового портала госуслуг завершат до конца года
«Ростелеком» планирует завершить работу над созданием нового портала госуслуг до конца года.
Известия 07:50
Происшествия
В Бейруте 300 тысяч жителей остались без домов после взрыва в порту
По данным губернатора Марвана Аббуда, без крова остались около 300 тысяч человек.
Дума ТВ 07:27
Армия и оружие
Минобороны получило второй полковой комплект ЗРС С-400
Министерство обороны получило второй в этом году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" производства концерна ВКО "Алмаз-Антей".
Военное обозрение 05:32
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов отказался работать с Чулпан Хаматовой
WomanHit.ru вчера в 07:56
Общество
В Турции отмечен рост заражений коронавирусом
Глава минздрава республики Фахреттин Коджа написал у себя в Twitter, что "впервые за долгое время" - очевидно, после открытия границ для иностранных туристов из ряда стран - зафиксировано "серьезное увеличение числа пациентов" с COVID-19.
Российская газета 03:30
Финансы
ВТБ может направить на дивиденды 10% чистой прибыли за 2019 год
Банк ВТБ может направить на дивиденды 10% от чистой прибыли за 2019 год по МСФО.
ТАСС 05:30
Политика
Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
"Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику", - заявил Лукашенко Александр дополнительно рассказал о реформах, которые необходимо провести в стране.
CT news вчера в 19:32
Политика
Медведев заявил о необходимости считаться со сторонниками Фургала
Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала поддерживает много людей и государство должно с этим считаться, заявил бывший глава правительства России, зампредседателя Совета безопасности и глава «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев.
РБК 08:00
Авто
Nissan показал салон компактного кроссовера Nissan Magnite
Новый компактный кроссовер Magnite, созданный компанией Nissan для Индии и других развивающихся стран, дебютировал еще в июле, однако его салон тогда так и остался засекреченным.
Автоновости дня 03:15