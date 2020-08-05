Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не планирует повышать себе зарплату на этом посту, оставив ее такой же, как у прежнего главы региона Сергея Фургала.

с чего всё началось

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что получает зарплату как у бывшего губернатора Сергея Фургала, обвиненного в организации убийств. Дегтярев пояснил, что считает неэтичным повышать вознаграждение за свой труд.

Дегтярев пообещал не повышать свою зарплату на посту врио губернатора

Происшествия Предсказавший взрыв в Бейруте в 2014 году назвал причину трагедии Эксперт в сфере морских грузоперевозок, живущий и работающий в Таиланде Михаил Войтенко, чья статья с заголовком «Команда оказалась в заложниках на плавучей бомбе», написанная в 2014 году, обрела популярность после взрыва в Бейруте, назвал причину трагедии.

Происшествия Около 300 тыс. человек остались без крова после взрыва в Бейруте Во вторник серия взрывов прогремела в портовой зоне ливанской столицы, погибли не менее 100 человек, около 4 тыс. пострадали.

Общество Глава Калмыкии Хасиков заразился коронавирусом Элиста, 5 августа 2020, 14:36 — REGNUM У главы Республики Калмыкия Бату Хасикова подтверждено заражение коронавирусом, об этом он сам сообщил в видеообращении 5 августа.

Политика Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду. 69

Авто АвтоВАЗ планирует выпустить новую версию Lada Xray Cross для молодежи В конце прошлого года на заводе «АвтоВАЗ» с главного конвейера сошло сразу несколько особых хэтчбеков Xray Cross, которые получили приставку Black в названии. 79

Политика Россия отказалась направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию Памфилова объяснила причину отсутствия российских наблюдателей тем, что Минск не направил традиционного официального приглашения, а то, что поступило в миссию БДИПЧ при ОБСЕ, запоздало. 182

Авто Эксперт рассказал об опасностях при покупке автомобиля онлайн Говоря о перспективах реализации автомобилей онлайн, эксперт отметил, что дилеры пытаются подчинить себе этот сегмент уже в течение десяти лет, но пока не достигли значительных успехов.

Общество Стали известны правила посещения театров и цирков в Москве Посетителей с повышенной температурой или симптомами ОРВИ не будут допускать в театры, концертные залы и цирки в Москве, говорится в приказе столичного департамента культуры. 15

Армия и оружие В России число спутников системы «Купол» доведено до штатного состава Число космических аппаратов единой космической системы «Купол», созданной для Минобороны РФ, доведена до минимального штатного состава.

Футбол Стал известен соперник «Алании» в розыгрыше Кубка России по футболу В среду состоялась жеребьевка 1/64 финала розыгрыша Кубка России по футболу. Соперником «Алании Владикавказ» стал «Оренбург».

Армия и оружие Минобороны получило второй полковой комплект ЗРС С-400 Министерство обороны получило второй в этом году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" производства концерна ВКО "Алмаз-Антей".

Общество В Турции отмечен рост заражений коронавирусом Глава минздрава республики Фахреттин Коджа написал у себя в Twitter, что "впервые за долгое время" - очевидно, после открытия границ для иностранных туристов из ряда стран - зафиксировано "серьезное увеличение числа пациентов" с COVID-19. 1,2K

Политика Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии "Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику", - заявил Лукашенко Александр дополнительно рассказал о реформах, которые необходимо провести в стране. 2,1K

Политика Медведев заявил о необходимости считаться со сторонниками Фургала Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала поддерживает много людей и государство должно с этим считаться, заявил бывший глава правительства России, зампредседателя Совета безопасности и глава «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев.