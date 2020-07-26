Общество
Lenta.ruДегтярев пообщался с протестующими в поддержку Фургала
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообщался с автомобилистами, протестующими в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала. Его слова передает «Интерфакс».
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Вы подумайте – край обезглавлен. Моя задача как врио – все процессы наладить. Вот и вся моя миссия.
— Михаил Дегтярев, российский политикГазета.Ru 03:49
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Разруха полностью везде – Дегтярёв пообщался с народом по дороге в Совгавань
Хабаровский край сегоднявчера в 23:05
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Шесть человек заразились коронавирусом в детском лагере Кузбасса
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Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
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Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
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Общество
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Ко всему прочему, в распоряжении пользователей появится улучшенный поиск. Он позволит отыскивать фотографии, видео, ссылки и прочий контент.
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Происшествия
Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции
Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере € 150 тыс. В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France.
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Главный тренер «Бунедкора» назвал трансфер Жалолиддинова в «Локомотив» хорошим бизнесом
Ранее главный тренер «Навбахора» из Узбекистана Андрей Канчельскис в интервью ProstoProSport отметил, что как игрок Жалолиддинов пока маленький ребенок, который любит повозиться с мячом и не отличается хорошей физической подготовкой, а потому ему еще рановато выступать за «Локомотив».
ProstoProSport 05:18
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Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online
Дата выхода обновления не анонсирована. Разработчики GTA Online также сообщили, что добавят новый контент в игру до конца лета.
CyberSport.ru 24 июля в 11:30
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Интернет
В Telegram появились видеозвонки на iOS в тестовом режиме
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Газета.Ru 07:18
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Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
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Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева вместе с мужем, рэпером Алексеем Узенюком (Элджеем) заразились коронавирусом.
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Переход Даниила Фомина в «Динамо» маловероятен
Московское "Динамо" и "Уфа" приостановили переговоры о переходе в столичный клуб полузащитника уфимцев Даниила Фомина.
Вести.Ru 06:22
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В ВСУ обнародовали сумму выплат украинским военным за уничтоженную технику ЛДНР
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В Берлине семь человек ранены из-за наезда машины на толпу
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Арестован швед, пробравшийся из Эстонии в Россию
33-летнего шведа обвиняют в незаконном пересечении границы Эстонии и России. По данным следствия, нарушитель переплыл реку Нарва 20 июля.
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Российский депутат устроил алкогольную вечеринку на набережной Севастополя
Российский политик и председатель молодежного парламента при законодательном собрании Калужской области Денис Зиновкин устроил алкогольную вечеринку на набережной Севастополя.
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Совладелец РЕСО возместит ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
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Министерство обороны России сообщило о начале испытаний первой атомной подводной лодки-носителя аппаратов "Посейдон".
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