Общество

Lenta.ruLenta.ruДегтярев пообщался с протестующими в поддержку Фургала

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообщался с автомобилистами, протестующими в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала. Его слова передает «Интерфакс».
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Михаил Дегтярев
Вы подумайте – край обезглавлен. Моя задача как врио – все процессы наладить. Вот и вся моя миссия.
— Михаил Дегтярев, российский политикГазета.Ru 03:49

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