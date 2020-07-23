Хабаровский край получит 1,3 млрд рублей от Мишустина
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На 1 июня госдолг региона превысил 57,9 млрд. рублей. В своем Telegram-канале врио губернатора региона Михаил Дегтярев написал, что правительство РФ выделит Хабаровскому краю 1,3 млрд. рублей.В источнике
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