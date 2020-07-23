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Моя Москва.онлайн

Хабаровский край получит 1,3 млрд рублей от Мишустина

На 1 июня госдолг региона превысил 57,9 млрд. рублей. В своем Telegram-канале врио губернатора региона Михаил Дегтярев написал, что правительство РФ выделит Хабаровскому краю 1,3 млрд. рублей.В источнике
С чего всё началось
«Как и обещал, мне только что позвонил председатель правительства России, уважаемый Михаил Владимирович Мишустин», — написал
 Дегтярев в своем Telegram-канале.
РБК05:03
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Lenta.ru

Мишустин позвонил Дегтяреву и дал денег Хабаровскому краю

Lenta.ru04:58
ТАСС

Хабаровский край получит 1,3 млрд рублей на возмещение выпадающих доходов

ТАСС05:30
RT на русском

Правительство выделит дополнительные 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю

RT на русском05:14
РБК

Дегтярев заявил о звонке Мишустина и обещании выделить ₽1,3 млрд

РБК05:03
РИА Новости

Правительство выделит дополнительные 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю

РИА Новости05:53
АиФ Хабаровск

Хабаровский край получит дополнительные 1,3 млрд рублей

АиФ Хабаровск04:58
AmurMedia.ru

Хабаровскому краю выделят 1,3 млрд рублей на возмещение выпадающих доходов - Дегтярёв

AmurMedia.ru04:48

Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России
РИА Новостивчера в 05:56
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Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета21 июля в 06:08
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СМИ выступили против штрафов за мат в гиперссылках от Роскомнадзора

Напомним, в мае 2019 года Роскомнадзор составил протокол по ч. 3 ст. 13.21 КоАП (изготовление или распространение продукции средства массовой информации, содержащей нецензурную брань) из-за гиперссылок в трех заметках Тайги.инфо про избиение студента новосибирского колледжа.
Тайга.инфо08:13
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Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина

Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газетавчера в 12:53
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Путин пошутил про «сотенку миллиардов» с главой «Газпром нефти»

Москва, 23 июля 2020, 15:51 — REGNUM Российский президент Владимир Путин отреагировал шуткой на оговорку генерального директора «Газпром нефти» Александра Дюкова о размере инвестиций, необходимых проекту компании.
REGNUM08:51
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Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUMвчера в 15:47
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В Татарии главу районного исполкома подозревают в мошенничестве

Тукаевский район, Татария, 23 июля 2020, 14:51 — REGNUM В Татарии по подозрению в превышении должностных полномочий и мошенничестве возбудили уголовные дела в отношении директора ООО «Тукай Тепло-Газ» и главы исполкома Тукаевского муниципального района.
REGNUM07:51
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