Дегтярев предложил отменить запрет Фургала на полеты в бизнес-классе
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Дегтярев предложил отменить запрет Фургала на полеты в бизнес-классе
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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил отменить запрет для региональных чиновников летать в командировки бизнес-классом. Проект постановления был размещен на краевом портале правовой информации.В источнике
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Дегтярёв решил вернуть чиновникам отменённое Фургалом право летать бизнес-классом
Говорит Москвавчера в 06:29