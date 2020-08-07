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РБК
РБК

Дегтярев предложил отменить запрет Фургала на полеты в бизнес-классе

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил отменить запрет для региональных чиновников летать в командировки бизнес-классом. Проект постановления был размещен на краевом портале правовой информации.В источнике
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ТАСС

Дегтярев предложил вернуть перелеты бизнес-классом для чиновников в Хабаровском крае

ТАССвчера в 10:57
Коммерсантъ

Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам летать бизнес-классом

Коммерсантъ20:59
Дождь

«Вы сказали, что я террорист». Водитель «фургаломобиля» отвечает Соловьеву

Дождьвчера в 14:01
Хабаровский край сегодня

Дегтярёв не отменял запрет на бизнес-класс для хабаровских чиновников

Хабаровский край сегодня20:00
Говорит Москва

Дегтярёв решил вернуть чиновникам отменённое Фургалом право летать бизнес-классом

Говорит Москвавчера в 06:29
Znak.com

Дегтярев хочет разрешить подчиненным летать в командировки бизнес-классом за счет бюджета

Znak.comвчера в 06:12
Медиазона

Дегтярев решил отменить введенный Фургалом запрет чиновникам летать бизнес‑классом за бюджетные деньги

Медиазонавчера в 06:08

«Аэрофлот» приостановил продажу субсидируемых билетов на рейсах с ДФО

По словам пресс-секретаря компании Юлии Спиваковой, с 4 августа «Аэрофлот» приостановил бронирование субсидированных билетов на рейсах с Дальнего Востока в центр России и перелеты внутри Дальневосточного округа.
«Аэрофлот» приостановил продажу субсидируемых билетов на рейсах с ДФО
RuNews24.ruвчера в 20:39
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Названы противопоказания к вакцине против коронавируса

Москва, 7 августа 2020, 21:59 — REGNUM Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. ГамалеиАнатолий Альтштейн назвал ситуации при которых человеку стоит отказаться от прививки против коронавируса.
REGNUMвчера в 14:59
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Бизнес ФРГ призвал ЕС и власти Германии защитить фирмы от санкций США

Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призывает власти ФРГ и Евросоюза выступить единым фронтом против санкций США в отношении «Северного потока — 2» и создать механизм защиты от них европейских компаний.
News.ruвчера в 10:56
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Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы

Брюссель, 7 августа 2020, 20:41 — REGNUM Россия не вошла в очередную обновлённую редакцию списка стран, для граждан которых готов открыть границы Европейский союз, следует из распространённого 7 августа заявления Совета ЕС.
REGNUMвчера в 13:41
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Команда «Формулы-1» оштрафована за копирование болида «Мерседеса»

Международная автомобильная федерация (FIA) оштрафовала команду "Рейсинг Пойнт" на €400 тысяч и сняла с нее 15 очков в Кубке конструкторов за копирование болида "Мерседеса", сообщается на официальном сайте организации.
Газета.Ruвчера в 05:46
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Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.
Lenta.ruвчера в 13:23
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