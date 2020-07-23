Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить в регионе тарифы на коммунальные услуги. Об этом сообщает «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
Дегтярев предложил снизить тарифы на ЖКУ для жителей Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить тарифы для населения по всем видам услуг ЖКХ. И.о. главы солнечного района Евгений Чаплыгин на совещании по вопросам ЖКХ сообщил о больших долгах за газ ресурсоснабжающей организации.
РИА Новости23:35
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