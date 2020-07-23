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РБК
РБК

Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить в регионе тарифы на коммунальные услуги. Об этом сообщает «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Дегтярев предложил снизить тарифы на ЖКУ для жителей Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить тарифы для населения по всем видам услуг ЖКХ. И.о. главы солнечного района Евгений Чаплыгин на совещании по вопросам ЖКХ сообщил о больших долгах за газ ресурсоснабжающей организации.
РИА Новости23:35
Подробнее о событии
Интерфакс

Михаил Дегтярев задумался о снижении тарифов на отопление в Хабаровском крае

Интерфакс01:29
RT на русском

Дегтярёв предложил снизить тарифы ЖКХ в Хабаровском крае

RT на русском01:23
Хабаровский край сегодня

Попробуем снизить тарифы - Михаил Дегтярёв

Хабаровский край сегодня01:00
РБК

Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ

РБК01:08
Коммерсантъ

Дегтярев предложил снизить тарифы на услуги ЖКХ

Коммерсантъ00:38
Вести.Ru

Новый глава Хабаровского края предложил снизить тарифы за ЖКХ для населения

Вести.Ru00:21
РИА Новости

Дегтярев предложил снизить тарифы на ЖКУ для жителей Хабаровского края

РИА Новости23:35
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Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUMвчера в 15:47
199

Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБКвчера в 07:36
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Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах

"Из-за засухи и суховеев прогнозируется дальнейшее увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории Астраханской, Челябинской, Омской, Новосибирской областей и Алтайского края", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.
РИА Новости20:20
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Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-19, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 16:29
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Александр Карелин уйдет из Госдумы, а Франц Клинцевич — из Совфеда

Кто уйдет из Совета Федерации По данным двух источников РБК, верхнюю палату после сентябрьских выборов покинут как минимум пять сенаторов — представитель Севастополя Валерий Куликов, член Совфеда от Тамбовской области Алексей Кондратьев, Валерий Марков от Республики Коми, Алексей Александров от Калужской области и представитель Смоленской области Франц Клинцевич.
РБК00:00
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Вертолёт Ми-26Т2В начнут серийно изготавливать в начале 2021 года

«Наша первая задача сегодня завершить испытания по заключенному контракту с Минобороны Ми-26Т2В, чтобы в первом полугодии следующего года получить литеру О1 (начало серийного производства)», — приводит РИА Новости слова гендиректора холдинга «Вертолёты России» Андрея Богинского.
RT на русском01:17
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