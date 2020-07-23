Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ
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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить в регионе тарифы на коммунальные услуги. Об этом сообщает «РИА Новости». По его мнению, жители не могут платить за услуги ЖКХ из-за высоких тарифов.В источнике
С чего всё началось
Дегтярев предложил снизить тарифы на услуги ЖКХ в Хабаровском крае
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить тарифы для населения по всем видам услуг ЖКХ. Исполняющий обязанности главы Солнечного района Евгений Чаплыгин на совещании сообщил о больших долгах за газ ресурсоснабжающей организации.
РИА Новости23:35
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