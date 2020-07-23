Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить в регионе тарифы на коммунальные услуги. Об этом сообщает «РИА Новости». По его мнению, жители не могут платить за услуги ЖКХ из-за высоких тарифов.