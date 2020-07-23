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РБК
РБК

Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить в регионе тарифы на коммунальные услуги. Об этом сообщает «РИА Новости». По его мнению, жители не могут платить за услуги ЖКХ из-за высоких тарифов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Дегтярев предложил снизить тарифы на услуги ЖКХ в Хабаровском крае

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить тарифы для населения по всем видам услуг ЖКХ. Исполняющий обязанности главы Солнечного района Евгений Чаплыгин на совещании сообщил о больших долгах за газ ресурсоснабжающей организации.
РИА Новости23:35
Подробнее о событии
РБК

Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ

РБК01:54
Интерфакс

Михаил Дегтярев задумался о снижении тарифов на отопление в Хабаровском крае

Интерфакс01:29
Life.ru

Дегтярёв предложил снизить «неприемлемый» тариф на ЖКУ в Хабаровском крае

Life.ru23:45
РИА Новости

В Хабаровском крае снижения платежей за ЖКУ в пандемию не произошло

РИА Новости02:00
Коммерсантъ

Дегтярев предложил снизить тарифы на услуги ЖКХ

Коммерсантъ00:38
ТАСС

Дегтярев предложил снизить тарифы за ЖКХ для жителей Хабаровского края

ТАСС23:51
Хабаровский край сегодня

Попробуем снизить тарифы - Михаил Дегтярёв

Хабаровский край сегодня01:00

Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана

Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
REGNUM21:57
13

Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБКвчера в 07:36
191

Захвативший полицейского в Полтаве террорист оказался участником «АТО»

Злоумышленник, который взял в заложники полицейского, а затем обменял его на начальника уголовного розыска области, оказался ранее судимым за хранение и сбыт наркотиков боевиком так называемой "АТО".
ИА Новороссия06:00

В Подмосковье в квартире нашли завернутое в пакет тело женщины

Следователи начали проверку после того, как в одной из квартир жилого дома в Подмосковье было найдено тело женщины, завернутое в пакет, предположительно, оно пролежало так больше месяца, сообщила пресс-служба областного ГСУ СК РФ.
РИА Новости03:59
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Фигурант дела о хищениях на стройке в резиденции Путина получил 8 лет

Мосгорсуд приговорил к восьми годам колонии и штрафу в 1,5 млн руб. бывшего заместителя гендиректора ФГУП «Атэкс» ФСО России Станислава Кюнера, которому вменялись хищения на строительстве в резиденции главы государства «Ново-Огарево».
РБК04:25
21

«Коммерсантъ» узнал о разделе активов владельцами группы «Шоколадница»

Основные владельцы группы компаний «Шоколадница» (сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби», компания ArenaFoodsCatering, партнерские точки KFC, Pizza Hut и Panda Express) Александр Колобов и Симан Поваренкин решили разделить активы одного из крупнейших участников ресторанного рынка.
Ведомости23:42
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