Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить тарифы для населения по всем видам услуг ЖКХ. Исполняющий обязанности главы Солнечного района Евгений Чаплыгин на совещании сообщил о больших долгах за газ ресурсоснабжающей организации.

с чего всё началось

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить в регионе тарифы на коммунальные услуги. Об этом сообщает «РИА Новости». По его мнению, жители не могут платить за услуги ЖКХ из-за высоких тарифов.

Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ

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