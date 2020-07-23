Общество

РБКРБКДегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить в регионе тарифы на коммунальные услуги. Об этом сообщает «РИА Новости». По его мнению, жители не могут платить за услуги ЖКХ из-за высоких тарифов.
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с чего всё началось

Дегтярев предложил снизить тарифы на услуги ЖКХ в Хабаровском крае

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить тарифы для населения по всем видам услуг ЖКХ. Исполняющий обязанности главы Солнечного района Евгений Чаплыгин на совещании сообщил о больших долгах за газ ресурсоснабжающей организации.
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Общество

В России за сутки подтвердили 5848 случаев коронавируса

В России в течение суток зафиксировано 5848 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Происшествия

В Полтаве неизвестный взял в заложники полковника полиции Украины

Полтава, Украина, 23 июля 2020, 11:42 — REGNUM В Полтаве подозреваемый в угоне автомобилей взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна.
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Общество

Осажденный Сергием Среднеуральский монастырь покинули 38 человек

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Ким Кардашьян заявила о биполярном расстройстве у Канье Уэста

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Армия и оружие

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Ранее австрийские СМИ сообщили, что министр обороны Индонезии Прабово Субианто сделал предложение Австрии о закупке 15 истребителей Eurofighter Typhoon.
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Общество

В Карелии вернули часть ограничений из-за коронавируса

За последние сутки в Карелии выявлено 28 новых случаев коронавируса, всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 2067 пациентов с этой инфекцией.
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Неизвестный достал газовый пистолет. Злоумышленник сделал 2 выстрела в женщину и ее годовалую дочь.
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ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки

Банк России финализировал концепцию ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации при выдаче ипотеки берут на себя расходы по страховке заемщика и приобретаемой недвижимости.
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Суд взыскал с Шепелева 7 млн руб. в пользу родителей Жанны Фриске

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