Действия Трампа в Арктике могут привести к катастрофе

Коули отмечает, что военная экспансия Штатов в Арктике не ограничится одной лишь войной: если сейчас Россия не наносит значительного ущерба окружающей среде в регионе, то добыча полезных ископаемых, которой желает Трамп, приведёт к тяжёлым экологическим последствиям — это может даже привести к усугублению глобального изменения климата.