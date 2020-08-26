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ТАСС
ТАСС

Дегтярев предложил сократить траты на чиновников

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен высвободить в бюджете региона дополнительные 7-9 млрд рублей за счет сокращения затрат на чиновников, оптимизации схемы закупки топлива и выдачи госгарантий. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в среду.В источнике
Михаил Дегтярев
А вот по оценкам независимых аудиторов, которых я пригласил, в краевой казне мы дополнительно можем высвободить не менее 7-9 миллиардов, причем не снижая расходы на социальную сферу.
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