Дегтярев предложил сократить траты на чиновников
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен высвободить в бюджете региона дополнительные 7-9 млрд рублей за счет сокращения затрат на чиновников, оптимизации схемы закупки топлива и выдачи госгарантий. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в среду.В источнике
А вот по оценкам независимых аудиторов, которых я пригласил, в краевой казне мы дополнительно можем высвободить не менее 7-9 миллиардов, причем не снижая расходы на социальную сферу.
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