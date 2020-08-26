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ТАСС
ТАСС

Дегтярев предложил сократить траты на чиновников

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен высвободить в бюджете региона дополнительные 7-9 млрд рублей за счет сокращения затрат на чиновников, оптимизации схемы закупки топлива и выдачи госгарантий. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в среду.В источнике
Михаил Дегтярев
А вот по оценкам независимых аудиторов, которых я пригласил, в краевой казне мы дополнительно можем высвободить не менее 7-9 миллиардов, причем не снижая расходы на социальную сферу.
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Дегтярёв придумал, где найти дополнительные ресурсы в бюджете Хабаровского края

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Дегтярёв предложил сократить расходы на чиновников

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"Говорят, что денег нет, но...": Дегтярёв нашел способ сэкономить на чиновниках

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Transsibinfo

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Немецкие врачи назвали причиной состояния Навального интоксикацию

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Немецкие врачи назвали причиной состояния Навального интоксикацию
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В Магнитогорске открыли завод, который обеспечит СПГ-топливом несколько регионов

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Газета.Ruвчера в 01:26
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Надбавка в 5 тысяч рублей за классное руководство учителям будет отделена от зарплаты, эта выплата пойдет отдельно, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-встречи с главой партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым.
РИА Новости03:24
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РБК04:18
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В Белоруссии создали комиссию по проверке жалоб граждан на милицию

В Белоруссии создана межведомственная комиссия по проверке заявлений граждан о применении к ним насилия со стороны правоохранителей в ходе прошедших 9–11 августа массовых акций протеста в республике.
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Мосгорсуд признал экс-полковника Захарченко склонным к побегу

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