Дегтярев предложил сократить траты на чиновников
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Дегтярев сообщал, что госдолг с начала года вырос на 8 млрд рублей. Бюджет Хабаровского края на 2020 год был принят с доходной частью в 108,2 млрд рублей, расходной - 115,4 млрд рублей и дефицитом в 7,2 млрд рублей.В источнике
А вот по оценкам независимых аудиторов, которых я пригласил, в краевой казне мы дополнительно можем высвободить не менее 7-9 миллиардов, причем не снижая расходы на социальную сферу.
С чего всё началось
Дегтярев предложил сократить траты на чиновников
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен высвободить в бюджете региона дополнительные 7-9 млрд рублей за счет сокращения затрат на чиновников, оптимизации схемы закупки топлива и выдачи госгарантий. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в среду.
ТАСС03:27
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