Дегтярев предложил сократить траты на чиновников

Дегтярев сообщал, что госдолг с начала года вырос на 8 млрд рублей. Бюджет Хабаровского края на 2020 год был принят с доходной частью в 108,2 млрд рублей, расходной - 115,4 млрд рублей и дефицитом в 7,2 млрд рублей.

Михаил Дегтярев А вот по оценкам независимых аудиторов, которых я пригласил, в краевой казне мы дополнительно можем высвободить не менее 7-9 миллиардов, причем не снижая расходы на социальную сферу.