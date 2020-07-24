Политика
РБКДегтярев провел первые перестановки в руководстве Хабаровского края
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел первые кадровые перестановки в руководстве региона. В частности, свой пост покинул первый заместитель губернатора Владимир Хлапов. Об этом Дегтярев рассказал в эфире в своем аккаунте в Instagram.
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На его место будет назначен Александр Александрович Никитин. Это руководитель аппарата комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, который я возглавлял в Государственной думе, это логично. С руководителем всегда приходит свой руководитель аппарата.
— Михаил Дегтярев, российский политикХабаровский край сегодня 21:30
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