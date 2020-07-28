Состояние Комсомольска-на-Амуре и ход строительства ряда социальных объектов в городе производят удручающее впечатление, заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во вторник в ходе рабочей встречи с депутатами регионального парламента в Законодательной думе.

с чего всё началось

Будем разбираться со всеми недобросовестными подрядчиками, чиновниками и теми, кто их, может быть, покрывает.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что будет разбираться с ситуацией в Комсомольске-на-Амуре, где многие объекты не достроены.

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