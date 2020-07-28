Политика
РИА НовостиДегтярев раскритиковал состояние строек в Комсомольске-на-Амуре
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что будет разбираться с ситуацией в Комсомольске-на-Амуре, где многие объекты не достроены.
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Будем разбираться со всеми недобросовестными подрядчиками, чиновниками и теми, кто их, может быть, покрывает.
— Михаил Дегтярев, российский политикРамблер 08:31
с чего всё началось
Состояние Комсомольска-на-Амуре и ход строительства ряда социальных объектов в городе производят удручающее впечатление, заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во вторник в ходе рабочей встречи с депутатами регионального парламента в Законодательной думе.Интерфакс04:34
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Город президентского внимания Комсомольск-на-Амуре не оправдывает ожиданий - Дегтярев
Интерфакс - Россия04:24
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