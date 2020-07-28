Политика

РИА НовостиРИА НовостиДегтярев раскритиковал состояние строек в Комсомольске-на-Амуре

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что будет разбираться с ситуацией в Комсомольске-на-Амуре, где многие объекты не достроены.
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Михаил Дегтярев
Будем разбираться со всеми недобросовестными подрядчиками, чиновниками и теми, кто их, может быть, покрывает.
— Михаил Дегтярев, российский политикРамблер 08:31
с чего всё началось

Состояние Комсомольска-на-Амуре удручило Дегтярева

Состояние Комсомольска-на-Амуре и ход строительства ряда социальных объектов в городе производят удручающее впечатление, заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во вторник в ходе рабочей встречи с депутатами регионального парламента в Законодательной думе.
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