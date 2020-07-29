Дегтярев рассказал о принятии предложения возглавить Хабаровский край
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев практически сразу принял поступившее от президента России Владимира Путина предложение занять должность. Об этом политик рассказал в интервью генеральному продюсеру RTVi Сергею Шнурову. По его словам, он решился «за секунду».В источнике
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