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Дегтярев рассказал о принятии предложения возглавить Хабаровский край

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев практически сразу принял поступившее от президента России Владимира Путина предложение занять должность. Об этом политик рассказал в интервью генеральному продюсеру RTVi Сергею Шнурову. По его словам, он решился «за секунду».В источнике
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РБК

Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на митингах в Хабаровске

РБК17:27
ТАСС

Дегтярев заявил, что принял предложение возглавить Хабаровский край за секунду

ТАССвчера в 16:57
Lenta.ru

Дегтярев описал провокаторов беспорядков в Хабаровском крае

Lenta.ruвчера в 16:03
Комсомольская правда

Михаил Дегтярев рассказал, как решился возглавить Хабаровский край

Комсомольская правдавчера в 16:10
Телеканал RTVI

Сергей Шнуров: Дегтярев и хабаровчане вскрыли конфликт, который тлеет по всей стране

Телеканал RTVIвчера в 15:12
РИА Новости

Дегтярев рассказал, что подписал стопку документов высотой в метр

РИА Новостивчера в 15:46
Transsibinfo

Дегтярев: С несанкционированными акциями нужно заканчивать в Хабаровском крае

Transsibinfoвчера в 08:35
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Вести.Ruвчера в 12:27
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Минфин США расширил санкции против Сирии

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Германии Хайко Маасом отметил негативные последствия нелегитимных экономических санкций против Сирии со стороны США и Евросоюза, которые сохраняются, несмотря на призыв ООН к смягчению односторонних рестрикций в условиях пандемии коронавируса.
Известиявчера в 11:32
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Белорусский госканал узнал о просьбе россиян во время задержания

На видео мужчина в балаклаве и с измененным голосом сообщил, что задержание белорусские спецслужбы проводили на основе подтвержденной информации о том, что подозреваемые мужчины участвовали локальных войнах и вооруженных конфликтах.
РБКвчера в 16:36
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Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК28 июля в 09:55
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Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз

Житель Тернопольской области Украины в третий раз заболел коронавирусной инфекцией, сообщает 29 июля издание «Тернополяне» со ссылкой на начальника управления здравоохранения Тернопольской областной госадминистрации Владимира Богайчука.
Известиявчера в 16:37
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Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новостивчера в 10:07
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