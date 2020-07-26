Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье на встрече с жителями региона в поездке по районам заявил, что суд над бывшим руководителем края Сергеем Фургалом, которого обвиняют в организации убийств, должен пройти в открытом режиме.

с чего всё началось

Народ хочет видеть. Потому что, если неопровержимые доказательства есть, люди должны узнать.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Дегтярев считает, что суд над Фургалом должен быть открытым

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