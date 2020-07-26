Политика
ТАССДегтярев считает, что суд над Фургалом должен быть открытым
Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.
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Народ хочет видеть. Потому что, если неопровержимые доказательства есть, люди должны узнать.
— Михаил Дегтярев, российский политикURA.Ru вчера в 23:54
с чего всё началось
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье на встрече с жителями региона в поездке по районам заявил, что суд над бывшим руководителем края Сергеем Фургалом, которого обвиняют в организации убийств, должен пройти в открытом режиме.ТАССвчера в 22:20
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Происшествия
В Сиэтле число задержанных в ходе беспорядков возросло до 25 человек
РИА Новости вчера в 23:48
Происшествия
Три человека погибли в результате падения самолёта в штате Юта
Три человека погибли и ещё четверо пострадали в результате падения самолёта Piper 32 на жилой дом в американском городе Уэст-Джордане в штате Юта.
RT на русском вчера в 23:55
Общество
Ученые назвали идеальную продолжительность для секса
Нормальная длительность составляет 3-7 минут. При этом хороший или оптимальный секс длится 7-13.
РЕН ТВ вчера в 21:08
Армия и оружие
В порт Одессы зашли пять кораблей НАТО
Пять кораблей НАТО зашли в порт Одессы в рамках учений Sea Breeze, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание "Думская".
Российская газета вчера в 14:53
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Общество
Морской парад в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке
Морской парад в честь Дня Военно-морского флота состоялся утром в воскресенье во Владивостоке, главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ), в торжественный строй встали корабли основных классов, сообщила пресс-служба флота.
ТАСС вчера в 21:48
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru вчера в 02:09
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен была госпитализирована с подозрением на инсульт
62-летняя Елена Кондулайнен была госпитализирована в медицинское учреждение с подозрением на инсульт.
Вокруг ТВ вчера в 06:18
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Происшествия
Под Белгородом жена сбросила мужа в выгребную яму и залила бетоном
На следующий день женщина вызвала бетономешалку и залила яму бетоном. При этом она сообщила, что муж якобы пропал.
РИА Новости вчера в 20:07
Космос
Астрономы впервые получили изображение солнцеподобной звезды
Российская газета 23 июля в 04:40
Общество
Психиатр посоветовал мужчинам плакать
Плач – эффективное средство борьбы со стрессом, к которому мужчинам стоит прибегать не реже женщин, считает психиатр Евгений Фомин.
Известия вчера в 22:22
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
Известия 24 июля в 03:18
Политика
Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений
"Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян.
Газета.Ru вчера в 09:21
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
Политика
Белград резко усилил антироссийский курс — сербский политик
Внешнеполитический курс Белграда на подрыв дружбы между русским и сербским народами резко ускорился в последние несколько месяцев и напрямую связан с президентом страны Александром Вучичем, заявил сербский политик и общественный деятель Младжан Джорджевич 25 июля в своей статье на ИА Regnum.
ИА Красная Весна вчера в 14:06
Политика
Вашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»
Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:50
Игры
GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
Inc-news.ru 23 июля в 14:57
Авто
Toyota объявила цены на кроссовер Toyota Venza 2021 года
Концерн Toyota объявил цены на кроссовер Toyota Venza нового поколения. Старт продаж новинки намечен на сентябрь 2020 года.
Новые автомобили вчера в 10:15
Шоу-бизнес
Илон Маск публично повздорил с певицей Граймс в Twitter
iReactor вчера в 21:11
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Шведский боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ОАЭ.
Известия вчера в 22:36
Происшествия
В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка
Следователи вернули матери ребенка, похищенного в субботу из роддома города Сальск в Ростовской области.
ТАСС вчера в 13:47
Шоу-бизнес
Писательница Татьяна Толстая резко раскритиковала Собчак
Shraibikus News 24 июля в 09:51
Авто
Крайним оказался Фоменко — история спорткаров Marussia
Прототип Marussia B1 начал ездить по территории предприятия уже в августе того же года, а в ноябре его показали поклонникам российского автопрома.
Car.ru 23 июля в 12:34
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском вчера в 08:47
Политика
Шойгу поздравил военных с Днем Военно-морского флота
Известия вчера в 21:42
Происшествия
В Екатеринбурге блогеры перекрыли улицу ради шумной вечеринки
Вчера, 25 июля, в Екатеринбурге блогеры устроили шумную новогоднюю вечеринку.
Уральский меридиан 00:06
Игры
Анонсирована RPG Avowed от студии Obsidian Entertainment
Inc-news.ru 23 июля в 15:25
Наука
Во вьетнамской пещере найдены свидетельства существования ранних людей
Большая часть следов присутствия ранних людей была обнаружена в пещере Тхам Кит.
Мойка78 24 июля в 11:00