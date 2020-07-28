Общество

Газета.RuГазета.RuПравоохранители изъяли у митингующих в Хабаровске топор и ножи

Правоохранители изъяли топор и ножи у участников несанкционированного митинга в Хабаровске в субботу, 25 июля. Об этом сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на своей странице в Instagram.
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с чего всё началось
В минувшие выходные во время стихийной акции протеста в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала полицейские изъяли несколько ножей и топор, заявил врио главы региона Михаил Дегтярев во время стрима
 в своем аккаунте в Instagram.
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