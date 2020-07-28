с чего всё началось

Правоохранители изъяли топор и ножи у участников несанкционированного митинга в Хабаровске в субботу, 25 июля. Об этом сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на своей странице в Instagram.

Правоохранители изъяли у митингующих в Хабаровске топор и ножи

Общество В Госдуме предложили вернуть прокуратуре право возбуждать дела Ранее с предложением вернуть прокуратуре возможность возбуждать уголовные дела в интервью радиостанции «Вести ФМ» говорила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. 22

Спорт Родченков потребовал отстранить Россию от ОИ в Токио Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Георгий Родченков призвал отстранить сборную России от Олимпийских игр 2021 года в Токио. 2

Хоккей У игроков НХЛ не нашли коронавируса накануне рестарта сезона Все 24 команды, которые примут участие в рестарте сезона, уже прибыли в Торонто и Эдмонтон, где уже завтра состоятся первые выставочные матчи.

Фигурное катание Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью. 2

Происшествия Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа. 120

Шоу-бизнес Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак. 26

Происшествия За взятку задержан начальник ивановской службы ветеринарии Начальник службы ветеринарии Ивановской области Хосров Абдуллаев, известный в области человек, восьмой год возглавляющий службу ветеринарии, скомпрометировал себя незаконными действиями в адрес предпринимателей, работающих в сфере животноводства.

Общество Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге. 1,6K

Происшествия На Кубани подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом Краснодар, 28 июля 2020, 11:07 — REGNUM 95 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за прошедшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 28 июля в региональном оперативном штабе. 733

Финансы РБК сообщил об оттоке валютных вкладов в российских банках Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банков в марте составил $3,8 млрд, в апреле — $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае — $505 млн из семи, пишет издание. 495

Путешествия В АТОР сравнили цены курортов России, Турции и Танзании Самый бюджетный недельный тур в Стамбул в период с 1 по 7 августа будет стоить в 57,07 тысячи рублей на двоих, в Аланью – от 61,9 тысячи рублей (в отель 4* на "все включено"), а цены на Танзанию стартуют и от 156,5 тысячи рублей на двоих за тур.

Общество Минтруд предложил упростить выплату пособий для молодых матерей Авторы документа предлагают распространить механизм прямых выплат во всех субъектах с 1 января 2021 года, уточнили в пресс-службе ведомства.

Экономика Госдума может обязать банки сообщить о минимальной ставке по вкладам На банки возлагается обязанность по раскрытию сведений в договоре вклада, а также в местах оказания услуг и на своем официальном сайте в интернете информации о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу.

Происшествия Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск "Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве. 108