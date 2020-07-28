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РБК
РБК

Дегтярев сообщил о людях с ножами и топором на митинге в Хабаровске

Во время митинга в Хабаровске изъяли несколько ножей и топор. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на своей странице в Instagram. Он призвал людей оставаться дома, заниматься своими делами и беречь себя и своих близких.В источнике
С чего всё началось
В минувшие выходные во время стихийной акции протеста в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала полицейские изъяли несколько ножей и топор, заявил врио главы региона Михаил Дегтярев во время стрима
 в своем аккаунте в Instagram.
Znak.com22:49
Подробнее о событии
URA.Ru

Дегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяты топор и ножи

URA.Ru22:56
Transsibinfo

Хабаровчане на митинги стали носить ножи и топоры

Transsibinfo00:08
РБК

Дегтярев сообщил о людях с ножами и топором на митинге в Хабаровске

РБК23:40
Интерфакс

Что случилось этой ночью: вторник, 28 июля

Интерфакс00:30
Znak.com

Дегтярев: на акции в поддержку Фургала были изъяты ножи и топор

Znak.com22:49
РИА Новости

Дегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяли топор и ножи

РИА Новости22:16
ТАСС

Дегтярев сообщил, что у участников несогласованной акции в Хабаровске изъяли ножи и топор

ТАСС22:01

Польша испугалась размещать F-35 вблизи Калининградской области

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Польша испугалась размещать F-35 вблизи Калининградской области
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РБК23:00
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