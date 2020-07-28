Дегтярев сообщил о людях с ножами и топором на митинге в Хабаровске

РБК 17

Во время митинга в Хабаровске изъяли несколько ножей и топор. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на своей странице в Instagram. Он призвал людей оставаться дома, заниматься своими делами и беречь себя и своих близких.