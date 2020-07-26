Экономика
ИзвестияДегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары.
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Армия и оружие
Россия успешно завершает испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Телеканал Санкт-Петербург 05:25
Политика
Шойгу поздравил военных России с Днем Военно-Морского флота
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих страны с Днем Военно-Морского флота (ВМФ), который отмечается в воскресенье, 26 июля.
Газета.Ru 01:35
Происшествия
Мужчина выпрыгнул из багажника мчащейся машины в Москве и попал на видео
Lenta.ru 05:32
Общество
Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок
RT на русском 04:52
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Известия 24 июля в 03:18
Футбол
Смольников перешёл из «Зенита» в «Краснодар»
Защитник Игорь Смольников решил не продлевать контракт с «Зенитом» и подписал соглашение с «Краснодаром». Об этом сообщает Metaratings.ru.
78.ru 00:38
Здоровье
Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 13:55
Происшествия
Обнаружено тело пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика
Спасатели нашли тело пропавшего в пятницу, 24 июля, в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика.
Газета.Ru 05:39
Здоровье
Бессрочный карантин из-за бубонной чумы был введен в регионе Монголии
Отмечается, что неделю назад у 39-летнего жителя Улиастая выявили симптомы недуга, также высокую температуру, головную боль и боль в мышцах, после того, как он со своей семьей съел мясо сурка, который в основном и считается переносчиком бубонной чумы.
RuNews24.ru 05:01
Авто
Hyundai представила спортивную версию кроссовера Santa Fe
Компания Hyundai представила концепт спортивной версией кроссовера Santa Fe с названием N Performance.
Picsnews.net 03:04
Интернет
В мессенджере Telegram появилась функция видеозвонков
В мессенджере Telegram появилась функция видеозвонков. По информации издания "Код Дурова", новая опция пока работает в тестовом режиме.
Деловое.ТВ 06:20
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Общество
Доктор Мясников подверг критике дистанционное обучение в школах
Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах. Он считает его очень вредным для детей.
ToDay News Ufa 00:58
Общество
В России за сутки зафиксировали 5765 случаев коронавируса
В России выявили 5765 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки.
RT на русском 03:36
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском вчера в 08:47
Экономика
СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений
Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений.
Газета.Ru 24 июля в 23:26
Политика
В Киеве заявили, что Россия не сможет «нормализовать оккупацию Крыма»
Ранее замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что стратегию "деоккупации" Крыма уже разработали, но документ пока не придают огласке.
РИА Новости 06:33
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко три месяца не может вернуться на родину
Певица сообщила, что хочет вернуться в Россию, но не может. Звезда отметила, что она заперта в чужой стране с ребёнком.
Shraibikus News 06:35
Шоу-бизнес
Полина Гагарина раскрыла способ похудеть на 30 килограммов
Российская певица Полина Гагарина раскрыла способ, который помог ей похудеть на 30 килограммов. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Lenta.ru 06:42
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Космос
NASA предупредило о трех мчащихся к Земле астероидах
О чем стало известно из сообщения Центра исследования околоземных объектов NASA, занимающегося наблюдением за потенциально опасными для Земли небесными объектами.
Говорит Уфа вчера в 11:47
Футбол
Переход Даниила Фомина в «Динамо» маловероятен
Московское "Динамо" и "Уфа" приостановили переговоры о переходе в столичный клуб полузащитника уфимцев Даниила Фомина.
Вести.Ru 06:22
Армия и оружие
Российские Су-35 в Ливии разгромили позиции террористов
Российские истребители Су-35 действительно были замечены на территории Ливии и даже приняли участие в нанесении ударов по террористам и силам Правительства национально согласия.
Avia.pro вчера в 21:19
Энергетика
«Роснефть» открыла новое месторождение с запасами более 20 млн т нефти
Интерфакс 23 июля в 08:11
Космос
В Японии за несколько секунд до старта отменили запуск частной ракеты
Трансляция велась на сайте компании Interstellar Technologies. Автоматическая система зафиксировала неисправность в основном двигателе.
Эхо Москвы 05:32
Армия и оружие
ДНР и ЛНР с 27 июля полностью прекращают боевые действия
Управление Народной милиции ДНР выпустило приказ о полном запрете на использование любого вида вооружения с 0:00 27 июля.
Российская газета 06:47