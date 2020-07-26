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Известия
Известия

Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары.В источнике
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Известия

Дегтярев развернул свой автомобиль ради общения с жителями края

Известия05:56
РИА Новости

Дегтярева удивила информация о покупке Хабаровском газа за доллары

РИА Новости02:48
Народные новости

Дегтярев был удивлен информацией о покупке газа за доллары в Хабаровске

Народные новости03:33
Экономика сегодня

Дегтярев назвал нокдауном новость о закупке Хабаровском газа за доллары

Экономика сегодня03:29
iReactor

Дегтярев удивился, что Хабаровск покупает газ за доллары

iReactor03:26
News.ru

Дегтярёва удивило, что Хабаровск покупает сахалинский газ за доллары

News.ru03:21
ИА Красная Весна

Врио губернатора Хабаровского края удивился покупке газа за доллары

ИА Красная Весна04:10

Глава Дагестана Владимир Васильев встретился с Хабибом Нурмагомедовым

Сегодня Глава Дагестана Владимир Васильев встретился с действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и обсудил с ним вопросы строительства нескольких спортивных объектов, к которым проявил большую заинтересованность покойный отец чемпиона, заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов.
Нурвчера в 15:47
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.рувчера в 04:05
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Вице-премьер Польши: «Стамбульская конвенция вызывает большие споры»

Отрицательное мнение о Стамбульской конвенции о предупреждении насилия в отношении женщин, высказала заместитель главы правительства Польши Ядвига Эмильевич, 24 июля сообщает Роlsат News.
ИА Красная Весна24 июля в 15:06

В США создали прибор мгновенного выявления коронавируса у человека

Вашингтон, 25 июля 2020, 18:47 — REGNUM Способный практически мгновенно определять наличие коронавируса или следы антител в организме человека прибор создали учёные из Университета Джорджа Вашингтона (округ Колумбия).
REGNUMвчера в 11:47
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