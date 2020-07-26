Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары
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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары.В источнике
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