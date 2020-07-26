Экономика
ИзвестияДегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары.
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Происшествия
В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка
Трехлетнего мальчика, пропавшего в селе Строгановка под Симферополем, нашли мертвым, сообщил журналистам глава МЧС Крыма Сергей Шахов.
РИА Новости 07:02
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева и Элджей заболели коронавирусом
Блогерша Анастасия Ивлеева сообщила в своем Instagram, что она и ее муж, рэпер Элджей, заразились коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:32
Общество
Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс вчера в 06:51
Шоу-бизнес
Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт.
Газета.Ru вчера в 05:22
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета вчера в 09:54
Армия и оружие
Российские Су-35 в Ливии уничтожили позиции боевиков
Российские истребители Су-35 в Ливии нанесли удары по боевикам и силам Правительства национально согласия, разгромив их позиции.
Вечерний курьер 08:42
Общество
Изнасилованная 13-летняя школьница из Красноярского края боится рожать
Школьница из Красноярского края, забеременевшая в 13 лет после изнасилования, поделилась со своими подписчиками информацией о грядущих родах.
Народные новости 04:29
Футбол
Главный тренер «Бунедкора» назвал трансфер Жалолиддинова в «Локомотив» хорошим бизнесом
Ранее главный тренер «Навбахора» из Узбекистана Андрей Канчельскис в интервью ProstoProSport отметил, что как игрок Жалолиддинов пока маленький ребенок, который любит повозиться с мячом и не отличается хорошей физической подготовкой, а потому ему еще рановато выступать за «Локомотив».
ProstoProSport 05:18
Происшествия
Под Екатеринбургом избили отдыхавшую на озере семью
Жители Екатеринбурга приехали отдохнуть на озере Таватуй и подверглись нападению, пишет 24 июля e1.ru.
Известия вчера в 20:38
Армия и оружие
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются
В России успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон", последние пуски подтвердили их уникальные характеристики.
Российская газета 05:31
Футбол
«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: какие ставки предлагают наши эксперты
Георгий Черданцев Ставка: ТБ (2,5) и обе забьют (коэффициент 2,08) Я думаю, что какой-то гол состоится, и в какую бы сторону он не был забит, он вскроет игру, потому что это матч, в котором «Лестеру» победа необходима во что бы то ни стало.
Bookmaker-ratings.ru 08:30
Политика
В Петербурге завершился Главный военно-морской парад
В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад, проведённый в День Военного-морского флота.
RT на русском 05:50
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском 09:00
Наука
Природное средство от коронавируса обнаружено в водорослях
Группа международных ученых пришла к выводу, что содержащийся в водорослях гепарин способен блокировать коронавирус SARS-CоV-2 лучше, чем, например, препарат "Ремдесивир", который активно используют в США для лечения COVID-19.
Российская газета 05:37
Футбол
Футболисты «Зенита» разбили трофей, празднуя победу в Кубке России
Футболисты петербургского "Зенита" в четвёртый раз в истории клуба выиграли Кубок России и уронили трофей, празднуя победу.
Клопс 05:50
Общество
Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева
В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия».
BFM.ru 06:36
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник 23 июля в 12:20
Футбол
Смольников перешёл из «Зенита» в «Краснодар»
Защитник Игорь Смольников решил не продлевать контракт с «Зенитом» и подписал соглашение с «Краснодаром». Об этом сообщает Metaratings.ru.
78.ru 00:38
Финансы
С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь
Явным психологическим минусом, способным пока поработать против рубля, помимо возможных биржевых колебаний в США и Европе, послужит традиционно плохая репутация августа, сложившаяся за много лет для российской валюты.
Российская газета вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова увезла сына Тимати из России
Анастасия Решетова в своем Инстаграме рассказала о том, что впервые сходила на пляж с сыном Тимати.
Вести Подмосковья 24 июля в 02:49
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Общество
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ вчера в 12:00
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Футбол
«Локомотив» предложил новый контракт Фарфану
По данным «Спорт Экспресс», «Локомотив» предложил форварду Джефферсону Фарфану новый контракт.
LiveSport.ru 09:26
Политика
Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений
"Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян.
Газета.Ru вчера в 09:21
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Общество
Пентагон планирует раскрыть собранные данные об НЛО
Группа по изучению неопознанных авиационных явлений (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force) должна будет «стандартизировать сбор и отчетность» о наблюдениях за НЛО.
Коммерсантъ вчера в 08:55