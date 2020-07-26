Политика
РИА НовостиДегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые вышел к митингующим в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, трансляция велась в его Instagram.
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Москва слышит всех, поэтому прислала вам врио, чтобы регион не скатился без власти… Про Фургала еще раз повторяю: он мой товарищ, однопартиец, я очень переживаю за его судьбу, партия оказывает ему помощь, передает ему продукты.
— Михаил Дегтярев, российский политикРосбалт 09:47
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