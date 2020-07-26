Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые вышел к митингующим в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, трансляция велась в его Instagram.

Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске

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