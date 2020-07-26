Политика
РИА НовостиДегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые вышел к митингующим в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, трансляция велась в его Instagram.
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Дегтярев поддержал требования митингующих об открытом суде над Фургалом в Хабаровске
Хабаров.todayвчера в 23:33
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Армия и оружие
В Минобороны сообщили об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Вечерняя Москва 08:52
Политика
В Петербурге завершился Главный военно-морской парад
В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад, он прошел в торжественной обстановке и при малом скоплении зрителей, передает корреспондент РИА Новости.
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Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии.
Российская газета вчера в 09:54
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Путин раскритиковал постановление Верховной рады о местных выборах
Ранее Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом на неподконтрольных Киеву территориях они не состоятся.
РИА Новости 13:46
Футбол
«Манчестер Юнайтед» победил «Лестер» и завоевал путевку в ЛЧ
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Лестер" в матче заключительного тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 13:14
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском 09:00
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Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
С 1 августа в силу вступает ряд законодательных инициатив, среди которых есть регламентирующие повышение пенсий для трех категории граждан.
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Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс 12:26
Происшествия
Пожар в пензенской пекарне локализован на 1 тыс. кв. м
Возгорание локализовано на площади 1 тыс. кв. м, передает ТАСС. Пожар тушат по второму (повышенному) рангу сложности.
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Одна из подписчиц узнала в снимке роль актрисы в фильме "Соперницы" и похвалила Гузееву за воплощение роли байдарочницы.
РЕН ТВ 10:51
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Единственный гол, благодаря которому "Зенит" стал обладателем Кубка России, был забит на 84-й минуте матча Артемом Дзюбой с пенальти.
Новые Известия вчера в 12:26
Политика
Польша объявила о выходе из конвенции по борьбе с домашним насилием
Согласно словам Зиобро, польские законы полностью соответствуют абсолютно всем стандартам Стамбульской конвенции о защите женщин от насилия.
ToDay News Ufa 08:51
Здоровье
Ученые рассказали о серьезных осложнениях у диабетиков с COVID-19
Диабет протекает тяжелее и дает более серьезные осложнения при заражении коронавиурсом нового типа, выяснили ученые Калифорнийского университета в Сан Франциско.
Газета.Ru 12:45
Экономика
Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»
Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ).
РБК вчера в 02:01
Культура
Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»
Популярный телеведущий Леонид Якубович дал комментарий по поводу слухов о том, что он, якобы, покинул шоу «Поле чудес», которое вел до этого на протяжении 30 лет.
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Автомобиль въехал в толпу людей в столице Германии, в результате чего семь человек получили ранения.
Коммерсантъ 04:27
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Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости 10:13
Происшествия
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга
«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб.
RT на русском 09:58
Культура
61-летняя Лариса Гузеева стала новой ведущей «Дома-2»
Заслуженная артистка РФ и член Союза кинематографистов России Лариса Андреевна Гузеева стала новой ведущей скандального шоу "Дом-2".
Российская газета 10:49
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
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Похищенный мужчина на ходу выпрыгнул из багажника машины в Москве
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Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко с дочерью три месяца не может возвратиться на родину
Как сообщает ToDay News Ufa, известная певица Виктория Дайнеко вот уже три месяца публикует фотографии из Нью-Йорка (США) на своей страничке в социальной сети.
ToDay News Ufa 08:01
Общество
МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и усилении ветра
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Газета.Ru 12:39
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В Ираке на военной базе прогремели два взрыва из-за жары
Несколько взрывов прогремели на военной базе Сакр к югу от Багдада, причиной этого стала экстремальная жара и неправильное хранение боеприпасов, заявила пресс-служба органов безопасности Ирака.
РИА Новости 12:54
Политика
Сербский политик заявил об усилении антироссийского курса Белграда
Внешнеполитический курс Белграда на подрыв дружбы между россиянами и сербами резко ускорился в последние месяцы и напрямую связан с президентом страны Александром Вучичем, считает сербский политик и общественный деятель Младжан Джорджевич.
News.ru 05:49
Единоборства
Уиттакер выиграл у Тилла в главном бою турнира UFC в Абу-Даби
Австралийский боец смешанного стиля (ММА) Роберт Уиттакер победил англичанина Даррена Тилла в главном поединке турнира UFC Fight Island 3, который проходил на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).
РБК спорт 05:54