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РИА Новости
РИА Новости

Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые вышел к митингующим в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, трансляция велась в его Instagram.В источнике
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Комсомольская правда

Михаил Дегтярев вышел к народу в Хабаровске и отказался возглавить митинг

Комсомольская правдавчера в 10:39
Transsibinfo

В Хабаровске Михаил Дегтярев вышел к митингующим

Transsibinfoвчера в 08:51
РИА Новости

Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске

РИА Новостивчера в 09:29
Газета.Ru

Дегтярев впервые вышел к участникам акции в поддержку Фургала

Газета.Ruвчера в 09:14
РБК

Дегтярев впервые вышел к участникам акции в поддержку Фургала

РБКвчера в 09:34
ТАСС

Дегтярев впервые вышел к участникам акции в поддержку Фургала в Хабаровске

ТАССвчера в 08:42
Хабаровские вести

Михаил Дегтярев вышел к митингующим в Хабаровске

Хабаровские вестивчера в 08:35
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В Испании заявили о контроле за ситуацией с коронавирусом в стране

Согласно распространенному сообщению испанского минздрава и МИД, "Испания проходит контролируемый сценарий (с коронавирусом - ред.)". Отмечается также, что власти ожидали появления новых вспышек, однако они "обнаруживаются на ранней стадии и берутся под контроль в соответствии с планом раннего реагирования".
РИА Новостивчера в 09:16
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У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу

Стоит напомнить, что еще 25 мая мы писали о том, что "почему-то, несмотря на вроде бы успешную борьбу с экономическим кризисом в исполнении Федрезерва и его долларового печатного станка, таким авторитетным американским банкам, как JPMorgan и Goldman Sachs, хочется рекомендовать своим клиентам вкладываться не в доллары, а в золото".
РИА Новостивчера в 01:00
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Как коронавирус вызывает потерю запаха

«Наше открытие указывает на то, что изменения в обонянии пациентов, вызываемые новым коронавирусом, связаны не с прямым инфицированием нейронов, а с воздействием на работу поддерживающих клеток», — сообщил журналу Science Advances один из авторов исследования, Сандип Роберт Датта.
Live24вчера в 01:12
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Бэнкси пожертвовал свои картины на благотворительный аукцион

Британский уличный художник Бэнкси пожертвовал благотворительному аукциону по сбору средств для больницы в Вифлееме три картины из отеля The Walled Off Hotel, открывшегося в 2017 году у стены, разделяющей Израиль и территорию Палестины.
РБКвчера в 16:32
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На Кубани внедорожник влетел в двери магазина

Четвероклассник ранен осколком стекла после того, как внедорожник въехал в двери магазина в городе Тихорецке Краснодарского края, сообщили ТАСС в воскресенье в отделе пропаганды управления ГИБДД по региону.
ТАССвчера в 12:29
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В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новостивчера в 21:48
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Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБКвчера в 02:16
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Участник «Лиги справедливости» уличил Джосса Уидона в трусости

Актер Рэй Фишер, сыгравший Киборга в фильме "Лига справедливости", вновь обрушился с критикой на режиссера Джосса Уидона, который был вынужден завершить работу после того, как проект покинул Зак Снайдер.
Kinonews.ruвчера в 15:48
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