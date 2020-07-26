Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Смотрите также
В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка
Путин выступил с поздравительной речью в честь Дня ВМФ РФ
У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу
Как коронавирус вызывает потерю запаха
«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» и завоевал путевку в Лигу чемпионов
Трамп ввел режим ЧС в Техасе из-за шторма «Ханна»
На Кубани внедорожник влетел в двери магазина
Вашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Настя Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом
Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации вокруг Донбасса
Эксперты ожидают выхода Нидерландов из Евросоюза
Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами с 1 августа
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
Дегтярев поддержал необходимость открытого суда над Фургалом
Дегтярев заявил об угрозе провокаций на митингах в Хабаровске
Песков прокомментировал первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае
Дегтярев встретился с протестующими в поддержку Фургала
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации вокруг Донбасса
Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
США пригрозили Хафтару санкциями из-за отказа экспортировать нефть
В Петербурге завершился Главный военно-морской парад
«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» и завоевал путевку в Лигу чемпионов
Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Трамп ввел режим ЧС в Техасе из-за шторма «Ханна»
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые вышел к митингующим в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, трансляция велась в его Instagram.В источнике
Подробнее о событии
Михаил Дегтярев вышел к народу в Хабаровске и отказался возглавить митинг
Комсомольская правдавчера в 10:39