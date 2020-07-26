Политика
РИА НовостиДегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые вышел к митингующим в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, трансляция велась в его Instagram.
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Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Политика
Кадыров ответил на обвинения в нарушении прав человека в Чечне
По словам Кадырова, прекращение войны и уничтожение международного терроризма в Чечне свидетельствуют о соблюдении и защите прав человека.
Газета.Ru 15:02
Футбол
На Дворцовом мосту покажут важные моменты золотого дубля «Зенита»
Спорт день за днем 14:22
Спорт
Глава Минспорта призвал КХЛ учесть опыт РПЛ и поздравил «Зенит»
Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду на успешное начало сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ридус 14:38
Политика
Владимир Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах
Ранее Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом на неподконтрольных Киеву территориях они не состоятся.
РИА Новости 13:46
Политика
Сербский политик заявил об усилении антироссийского курса Белграда
Внешнеполитический курс Белграда на подрыв дружбы между россиянами и сербами резко ускорился в последние месяцы и напрямую связан с президентом страны Александром Вучичем, считает сербский политик и общественный деятель Младжан Джорджевич.
News.ru 05:49
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском 09:00
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Игры
Анализ трейлера Halo Infinite показал, что не так у игры с графикой
Отклики на показанный Microsoft игровой процесс Halo Infinite оказались спорными, причём до такой степени, что даже крупные СМИ стали сообщать о смешанной реакции.
3DNews 06:12
Футбол
Талалаев подписал трехлетний контракт с «Ахматом»
Газета.Ru 14:50
Армия и оружие
Украина направляет миротворцев в Донбасс
Украина направляет в Донбасс военных, которые участвовали в миротворческих миссиях под эгидой ООН.
Газета.Ru 14:13
Политика
Главный военно-морской парад завершился в акватории Кронштадта
Главный военно-морской парад в честь дня ВМФ завершился в акватории Большого Кронштадтского рейда.
Mockva.ru 06:18
Фигурное катание
Загитова провела тренировку по гольфу с тренером сборной России
Российская фигуристка Алина Загитова в рамках фестиваля «Сильные фигуры» провела тренировку со старшим тренером сборной России по гольфу Игорем Ивашиным.
Матч ТВ 10:37
Кино
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс 12:26
Здоровье
Врач раскрыл способ эффективного выявления рака толстой кишки
РИА Новости 14:00
Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
Газета.Ru вчера в 11:37
Общество
Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева
В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия».
BFM.ru 06:36
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Происшествия
Жара привела к детонации боеприпасов на военной базе в Ираке
В Ираке заявили о детонации боеприпасов на военной базе Сакр к югу от Багдада из-за сильной жары.
RT на русском 15:10
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
Происшествия
Полиция сообщила детали наезда на людей в Берлине
Водитель внедорожника, сбившего группу людей в Берлине, был пьян.
Вести.Ru 13:53
Наука
Названа наиболее вероятная причина гибели динозавров
Ученые рассказали о наиболее вероятной причине гибели динозавров. Они сомневаются, что одного астероида было достаточно.
ToDay News Ufa 15:09
Финансы
С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь
Планка коридора пары евро / рубль может легко задраться и существенно выше 85 рублей, но не факт, что надолго.
Российская газета вчера в 23:00
Хоккей
Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму и пропустит плей-офф НХЛ
Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов не примет участия в плей-офф после возобновления сезона НХЛ.
Sport24.ru вчера в 11:11
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском вчера в 10:11
Футбол
Слуцкий высказался о ситуации с Тилем в «Спартаке»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказал своё мнение о голландском полузащитнике «Спартака» Гусе Тиле.
RT на русском 12:16
Общество
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ вчера в 12:00
Шоу-бизнес
Благодаря пяти продуктам Полина Гагарина похудела на 30 килограммов
Певице удалось сбросить 30 килограммов благодаря пяти продуктам. 80 килограммов — таким был вес Гагариной после рождения ребенка.
iReactor 10:49
Происшествия
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга
«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб.
RT на русском 09:58
Общество
Тиньков пожертвует часть состояния на поддержку онкобольных
Основатель Тинькофф банка Олег Тиньков заявил о намерении пожертвовать часть своего состояния на решение проблем рака крови и создание института донорства в России.
Lenta.ru 11:43